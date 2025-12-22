Försiktig ljusning i handeln

Framtidstron inom handeln fortsätter att stärkas. Dagligvaru- och partihandeln ser nu positivt på kommande tre månader, medan sällanköpsvaruhandeln fortsatt präglas av en något mer dämpad syn på framtiden. Det visar Svensk Handels Handelsbarometer.

Månadens mätning visar på en sammantaget mer positiv riktning för handelns sentiment. Två av tre delbranscher befinner sig nu över det neutrala värdet 100, vilket indikerar en ljusare framtidstro.

– Det rör sig om försiktiga rörelser, men sammantaget går utvecklingen åt rätt håll. Att två av tre handelsbranscher nu ligger över det neutrala värdet är såväl välbehövligt som ett styrketecken efter en lång period av osäkerhet. Det känns upplyftande att gå in i ett nytt år med dessa siffror i ryggen, säger Sofia Larsen, vd för Svensk Handel.

Dagligvaruhandelns framtidsindikator steg med 0,5 enheter i december till 100,6. Uppgången drevs helt av en tydligt förbättrad syn på lönsamheten, som ökade med 3,4 enheter till 95,7. Samtidigt bidrog synen på både försäljningen och sysselsättningen negativt till indikatorn.

– Det är givetvis glädjande att framtidstron inom dagligvaruhandeln förblir optimistisk. Att lönsamhetsbedömningen stärks är positivt, men osäkerheten kring antalet anställda kvarstår. Här hoppas vi på att politiska verktyg, som den tillfälligt sänkta arbetsgivaravgiften, kan bidra till att stärka framtidstron, säger Sofia Larsen.

Sällanköpsvaruhandelns framtidsindikator sjönk marginellt med 0,2 enheter till 94,7 och framtidsförväntningarna förbli alltså pessimistiska. Synen på lönsamheten stärktes dock tydligt, medan framtidstron gällande försäljning och antal anställda försämrades.

– Vi hade hoppats på att framtidstron inom sällanköpsvaruhandeln skulle öka. Särskilt givet att volymförsäljningen utvecklas starkt och att inflationen för sällanköpsvaror ligger omkring noll. Månadens siffror är en viktig påminnelse om att många företag fortsatt har det tufft, men vi tror att läget kommer att ljusna något under 2026, säger Sofia Larsen.

