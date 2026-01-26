Förlikning mellan Engelbert och Selin

Det blir en förlikning mellan Oscar Engelbert och Erik Selins nischbank Norion. Banken drar tillbaka sitt skadeståndskrav och Engelbert betalar 26 miljoner kronor till Norion.

En utdragen konflikt är till ända. Erik Selins nischbank Norion och Oscar Engelbert har förlikats, skriver Dagens Industri. Enligt förlikningsavtalet som tidningen tagit del av, ska Engelbert betala 26 mkr kontant till Norion. En betalningsplan i sex delposter är upprättad. De första sex miljonerna ska betalas omedelbart. I och med uppgörelsen avslutas Engelberts borgensåtagande mot banken.

Bakgrunden är Norions påståenden om att man har haft pant i betalningar som skulle användas till aktieöverlåtelseavtal. Pengarna ska enligt banken i stället ha betalats ut till andra mottagare. Norion krävde 120 miljoner kronor i ersättning i sin stämningsansökan.

Den kvarstad som tidigare har lagts på Engelberts tillgångar hävs i och med uppgörelsen. Och Norion ska dra tillbaka sitt skadeståndskrav.