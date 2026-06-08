Företagsparken bakom transaktion i väst
Investerar drygt 200 miljoner kronor.
Investerar drygt 200 miljoner kronor.
Följer upp storköpen från M2 och Nivika.
Tre byggnader som ska bli 56, 88 och 115 meter höga. Två lokala förslag utmanade.
Tvingas avbryta storprojekt i attraktivt läge. Skulle bli del av historisk stadsutveckling mittemot landmärke.
Öppnar butik nära Norrmalmstorg.
Bakslag för bostäder. Öppnar upp för hotell.
Affär med en blandad portfölj om 30 fastigheter. FV berättar om alla tidigare affärer – och om framtidsmålet.
Delar även ut beröm till polisen. Victoriahem, Stena Fastigheter och Uppsalahem om prioriterat arbete.
FV Fokus Intervju med Torleif Falk ✓ Synen på Nobel och Slussen ✓ 3 smultronställen i Stockholm ✓ Det mest frustrerande på jobbet ✓ 10 år som stadsarkitekt – vad händer härnäst?
110 000 kvm och drygt 800 intagna.
Säljer nästan 10 procent över värdering.
”Brukar jaga cup- och sm-titlar, så detta var något nytt.”
Kan bli en av de större etableringarna i Norden.
Jv:t lanserar sitt andra stora projekt.
Tecknat tre kontrakt i fastigheten Klara C på Vasagatan 16.