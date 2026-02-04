Förbo ansluter sig till Wendelstrand

Det står nu klart att det kommunägda bostadsbolaget Förbo ansluter sig till den nya stadsdelen Wendelstrand i Mölnlycke. Bolaget ska bygga 140 hyresrätter. Bakom stadsdelsprojektet står Next Step Group tillsammans med Balder, HSB, OBOS och Klövern.

Förbo är ett bostadsföretag som ägs gemensamt av kommunerna Härryda, Mölndal, Lerum och Kungälv. Bolaget äger cirka 6 000 lägenheter.

Wendelstrand växer fram sydväst om Landvettersjön, knappt tre kilometer från Mölnlycke centrum. Det tidigare stenbrottet omvandlas nu till en hållbar stadsdel på över 170 000 kvadratmeter. I den första etappen planeras cirka 1 200 nya bostäder, med en variation av upplåtelseformer och bostadstyper.

– Vi är väldigt glada över att Förbo blir ytterligare en stark aktör som bidrar till att bredda bostadsutbudet och stärka Wendelstrand som helhet. Genom Förbo får vi in en långsiktig hyresrättsaktör som tror på visionen Wendelstrand, och kan nu erbjuda både hyresrätter, bostadsrätter och ett levande centrum i Lakehouse, säger Jacob Torell, vd på Next Step Group.

Förbo planerar att utveckla ett bostadskvarter med omkring 140 hyresrätter i Wendelstrand. Utbyggnaden av Wendelstrand sker etappvis där det aktuella kvarteret planeras för byggstart inom några år.

– För oss är Wendelstrand ett väldigt spännande sammanhang där vision, hållbarhet och långsiktighet möts på ett sätt som ligger helt i linje med Förbos uppdrag. Genom att bidra med hyresrätter i området är vi med och säkerställer en blandning av människor, upplåtelseformer och livssituationer redan från start. Det är så vi bidrar till inkluderande och levande stadsdelar, säger Peter Granstedt, vd på Förbo.

Bakom stadsdelsprojektet står nu Next Step Group tillsammans med Balder, HSB, OBOS, Klövern och Förbo, med en gemensam ambition att skapa en dynamisk blandstad där bostäder, arbetsplatser, service och mötesplatser samspelar. Wendelstrand blir en förlängning av Mölnlycke och en viktig del av Härryda kommuns utveckling.

Som en central mötesplats i området öppnade landmärket Lakehouse sommaren 2025. Byggnaden, ritad av internationellt hyllade arkitektbyrån Snøhetta, omfattar cirka 6 450 kvadratmeter och rymmer restaurang, co-working, kontor och gym. Lakehouse fungerar som ett naturligt nav för gemenskap, service och arbetsliv i den nya stadsdelen.

