Klöverns nya vd om målet att bli ledande

Siktar mot börsen.
Lediga jobb
Fler Nyheter från förstasidan
Akademiska Hus miljardsatsar i norr
Bolagets största satsning hittills.
Experten: Kriminalvården måste öka byggtakten
”Inte särskilt många fastighetsägare som klarar den här storleken på projekt.”
Ica satsar med hjärtat – köper 140 000 kvm mark
Investerar i område som växer snabbt.
Lista: De 10 mest svåruthyrda kontoren i Stockholm
95 experter har deltagit i Fastighetsvärldens omröstning.
Nya bolaget Lagerman siktar på börsen
Vd:n berättar för FV om planerna framåt.
Niam och Obos satsar på 720 bostäder i Haninge
Två markanvisningsavtal har tecknats.
Vasakronan hyr ut 3 100 kvm kontor i Stockholm city
Tecknat två hyresavtal.
Fransk bistro stängt i Bibliotekstan
FV berättar om vem som öppnar istället.
Han blir ny vd på Klövern
Rickard Langerfors går vidare till annan tjänst inom bolaget.
Slår till med köp mitt på Skeppsbron i Gamla stan
Fastighet med hotell byter ägare.
Ännu ett bostadsbolag på väg att noteras
Har ett bostadsbestånd om 1 650 mkr vid noteringen
Michelin-restaurang tvingas stänga i fem år
Stort projekt i centrala Stockholm medför att 5 400 kvadratmeter restaurang och nöje måste slå igen.
Stenhus kontrar – höjer budet på Krona
Styrelsen nobbade första budet – nu höjs det med 15 procent.