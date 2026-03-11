Klöverns nya vd om målet att bli ledande

Siktar mot börsen.

Rätta artikel
Akademiska Hus miljardsatsar i norr

Bolagets största satsning hittills.
Olov Holst, nationell samordnare för Kriminalvårdens utbyggnad.

Experten: Kriminalvården måste öka byggtakten

”Inte särskilt många fastighetsägare som klarar den här storleken på projekt.”

Ica satsar med hjärtat – köper 140 000 kvm mark

Investerar i område som växer snabbt.

Lista: De 10 mest svåruthyrda kontoren i Stockholm

95 experter har deltagit i Fastighetsvärldens omröstning.

Nya bolaget Lagerman siktar på börsen

Vd:n berättar för FV om planerna framåt.

Niam och Obos satsar på 720 bostäder i Haninge

Två markanvisningsavtal har tecknats.

Vasakronan hyr ut 3 100 kvm kontor i Stockholm city

Tecknat två hyresavtal.

Fransk bistro stängt i Bibliotekstan

FV berättar om vem som öppnar istället.

Han blir ny vd på Klövern

Rickard Langerfors går vidare till annan tjänst inom bolaget.

Slår till med köp mitt på Skeppsbron i Gamla stan

Fastighet med hotell byter ägare.

H&M hyr 5 000 kvm kontor i centrala Stockholm

Ett av årets hittills största hyreskontrakt i centrala Stockholm har signerats.

Topplista: Största uthyrningarna av kontor 2026

Ännu ett bostadsbolag på väg att noteras

Har ett bostadsbestånd om 1 650 mkr vid noteringen
Bildmontage på Operakällarens interirö, maten och vd Oscar Durling. Foto. Samuel Unéus

Michelin-restaurang tvingas stänga i fem år

Stort projekt i centrala Stockholm medför att 5 400 kvadratmeter restaurang och nöje måste slå igen.

Stenhus kontrar – höjer budet på Krona

Styrelsen nobbade första budet – nu höjs det med 15 procent.

