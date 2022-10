Förbättrad uthyrning hos Fastpartner

Ett större fastighetsbestånd samt nytecknade kontrakt är en stpr förklaring till att hyresintäkterna hos Fastpartner ökat med 7,8 procent till 1.495,5 mkr under årets tre första kvartal.

I jämförbart bestånd har intäkterna ökat med 5,4%. Bolaget har nu en uthyrningsgrad om 92,3 procent mot 90,4 procent för ett år sedan.

Vd Sven-Olof Johansson trycker i sitt vd-ord på att bolaget varit noterat länge och har erfarenheter av tuffa tider och därmed är väl rustade för att möta den oro som nu råder.

Förvaltningsresultatet ökade till 789,5 mkr medan resultatet före finansiella poster landade på 1.915,4 mkr mkr, avsevärt lägre än samma period under fjolåret. Då var dock de orealiserade värdeförändringarna på 1.433,1 mkr mot 895 mkr i år. Under det senaste kvartalet uppgick de till 0 mkr mot 217 mkr under motsvarande period 2021.

Ur niomånadersrapporten