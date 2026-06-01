Förändringar i Wihlborgs koncernledning

Wihlborgs regionchef i Helsingborg, Magnus Lambertsson, lämnar efter sex år i rollen koncernledningen och övergår från och med 1 oktober till en ny roll som Affärsutvecklare med särskilt fokus på marknadsbearbetning och uthyrning.

Förändringen är ett led i att ytterligare stärka Wihlborgs marknadsnärvaro och det långsiktiga arbetet med att utveckla rätt lösningar för bolagets kunder, uppger Wihlborgs i ett pressmeddelande.

Den framtida organisationen för Helsingborgsverksamheten presenteras längre fram.

– Magnus Lambertsson har under sina år som regionchef spelat en viktig roll i att utveckla verksamheten och skapa en stabil grund för fortsatt tillväxt i Helsingborg. I den nya rollen får vi ännu större nytta av hans starka marknadskännedom och bättre möjligheter att skapa genomslag genom fullt fokus på dessa områden, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.