Förändring i Catenas ledningsgrupp

Catena utser Johan Jaxell till teknik- och hållbarhetschef samt medlem i Catenas ledningsgrupp.

Annons

Johan Jaxell har varit anställd i rollen som teknisk chef på Catena sedan 2024. Innan han kom till Catena har Johan arbetat på koncernnivå som transaktionsansvarig och energichef på Heimstaden samt i olika roller inom Sweco.

– Det känns mycket positivt att Johan kliver in i denna nya roll med sin breda erfarenhet inom hållbarhet/ESG, kvalitetsarbete och teknisk utveckling. Han har de senaste åren bidragit till utvecklingen av Catenas tekniska förvaltning, i synnerhet gällande energifrågor, uppföljning och innovation – områden som har mycket stor betydelse för oss som fastighetsbolag, säger Catenas VD Jörgen Eriksson.

Catenas ledningsgrupp kommer när ledningsförändringarna verkställs under mars 2026 bestå av följande personer och befattningar: VD Jörgen Eriksson, fastighetschef Johan Franzén, teknik- och hållbarhetschef Johan Jaxell, affärs- och projektchef Adam Ljungviken, HR-chef Malin Nissen, marknads- och kommunikationschef Annie Nyblom samt ekonomi- och finanschef Magnus Thagg.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Strategin gick i kras – värdet föll 38 procent

Innebär en nedgång om 1,8 miljarder kronor.

Vasakronan hyrt ut 5 000 kvm

Fyller upp där bolaget tidigare har haft sitt huvudkontor.

Probitas långbänk över – byggstartar i Vasastan

Projektet har skalats ner till hälften, men ska nu genomföras.
FV Quiz

FV Quiz: Palme och fastigheterna

Blivande fastighetstoppen som var med på bion, ägandet och mordplatsen.

Ibrahimovic förlorar hyrestvist även i hovrätten

Fastighet mitt på Östermalm i fokus.

Klart: Silon i Frihamnen kvar i ytterligare tre år

Dispensperioden har förlängts, med möjlighet till ytterligare tid.

JM i stor och dubbel affär med Wallenstam

Hett område strax utanför Stockholms innerstad.

Stopp för utbyggnad av ledande handelsområde

Ett av Sveriges största. ”Jag tycker inte att det är bra att man stoppar oss”.
Affärsanalys

Hög yield med potential för framtiden

En affär med fyra terminalfastigheter analyseras av Fredric Andersson på JLL.

18 klara för Humlegårdens Origo

Läs om de nya hyresgästerna. Stor lokal högt upp återstår att hyra ut.

Får nyinrättad topptjänst hos Wallenstam

Hans Wallenstam: ”Det är ett utmanande uppdrag”.

Grönt ljus för stort område – jv bygger 450 bostäder

Politikerna ger tummen upp.

Nyfiken pionjär inom hållbarhet

Miniintervju med Eva Sterner.

Domstol ger grönt ljus för bostäder vid t-banan

Planerar att bygga 45 studentbostäder.

 Tillbaka till förstasidan