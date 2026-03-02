Förändring i Catenas ledningsgrupp

Johan Jaxell har varit anställd i rollen som teknisk chef på Catena sedan 2024. Innan han kom till Catena har Johan arbetat på koncernnivå som transaktionsansvarig och energichef på Heimstaden samt i olika roller inom Sweco.

– Det känns mycket positivt att Johan kliver in i denna nya roll med sin breda erfarenhet inom hållbarhet/ESG, kvalitetsarbete och teknisk utveckling. Han har de senaste åren bidragit till utvecklingen av Catenas tekniska förvaltning, i synnerhet gällande energifrågor, uppföljning och innovation – områden som har mycket stor betydelse för oss som fastighetsbolag, säger Catenas VD Jörgen Eriksson.

Catenas ledningsgrupp kommer när ledningsförändringarna verkställs under mars 2026 bestå av följande personer och befattningar: VD Jörgen Eriksson, fastighetschef Johan Franzén, teknik- och hållbarhetschef Johan Jaxell, affärs- och projektchef Adam Ljungviken, HR-chef Malin Nissen, marknads- och kommunikationschef Annie Nyblom samt ekonomi- och finanschef Magnus Thagg.