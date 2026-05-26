Förändrad skyline i Umeå närmare förverkligande

Balticgruppens bostadsprojekt Älvsikt i centrala Umeå är ett steg närmare förverkligande sedan detaljplanen för Brage 8 gått vidare till granskning.

Den aktuella fastigheten Brage 8 är belägen mellan hotellen Scandic Plaza och Clarion Umeå vid Storgatan. Planen presenterades första gången i februari 2024, men har nu arbetats om.

Enligt de ursprungliga planerna skulle projektet bli 13 våningar högt och omfatta 70 lägenheter. Enligt den reviderade detaljplanen får projektet en smäckrare utformning om 12 våningar och 50 lägenheter.

Omarbetningen av projektet är främst ett resultat av Länsstyrelsens skarpa invändningar mot de ursprungliga planerna genom bedömningen att ett genomförande enligt förslaget leder till påtaglig skada på riksintresset för kulturmiljövård genom att byggnadsminnena Tullkammaren och Hamnmagasinet riskerade att döljas av bostadsprojektet.

I det omarbetade förslaget har projektet dragits in både i höjd och i markplan. Det gör att Tullkammarens västra gavel friläggs och att det skapas en ny plats framför byggnaden där människor kan vistas och uppleva miljön.

Fasaden ska i huvudsak bestå av ett dämpat material i en varm ton som harmonierar med de äldre byggnaderna i området. Bottenvåningarna får större glaspartier och lokaler som bidrar till ett mer levande gaturum.

– Vi har arbetat om förslaget ganska mycket efter samrådet. Den högre delen av byggnaden har dragits tillbaka och vi har lagt större fokus på hur huset möter gatorna och platsen. Det handlar både om proportioner, material och uttryck. Ambitionen är att skapa en byggnad som är tydlig i stadens siluett men samtidigt lugn i sitt uttryck, så att den inte tar över utan i stället lyfter fram de kulturhistoriska värdena i området, särskilt Tullkammaren, säger Karin Berggren, planarkitekt.

Planen är på granskning till den 15 juni.