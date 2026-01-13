Foodcourt hos AL i Uppsala i konkurs

Bolaget bakom foodcourten i Gränbystaden hos Atrium Ljungberg i Uppsala har gått i konkurs med följd att sju restauranger har stängt.

Konkursen registrerades vid Uppsala tingsrätt den 23 december.

– Givetvis ett tråkigt besked som vi beklagar. Foodcourten har varit en viktig del i vårt matutbud, säger Thomas Levander, fastighetschef hos Atrium Ljungberg till Uppsala Nya Tidning som var först att rapportera om det.

Vad som händer med ytorna efter de sju restaurangerna är i nuläget oklart. Atrium Ljungberg ska ha möte med konkursförvaltaren inom kort.

Restaurangerna som har stängt: