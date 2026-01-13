Foodcourt hos AL i Uppsala i konkurs

Bolaget bakom foodcourten i Gränbystaden hos Atrium Ljungberg i Uppsala har gått i konkurs med följd att sju restauranger har stängt.
Konkursen registrerades vid Uppsala tingsrätt den 23 december.
– Givetvis ett tråkigt besked som vi beklagar. Foodcourten har varit en viktig del i vårt matutbud, säger Thomas Levander, fastighetschef hos Atrium Ljungberg till Uppsala Nya Tidning som var först att rapportera om det.
Vad som händer med ytorna efter de sju restaurangerna är i nuläget oklart. Atrium Ljungberg ska ha möte med konkursförvaltaren inom kort.
Restaurangerna som har stängt:
- TAJ Indian Kitchen
- Angus Grill & Kebab
- Miraku
- Chacho’s och Cupido
- Mangal
- Peppino’s
- Coco Loco