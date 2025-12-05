Fondamentor säljer två i Umeå

Fondamentor har avyttrat fastigheterna Umeå Röbäcksdalen 1:8 och 1:9 i Umeå. Fastigheterna, som omfattar en uthyrbar area om 2.038 kvadratmeter, är belägna i området Röbäcksdalen, med direkt anslutning till både Umeås södra infart och serviceutbudet i Söderslätt med Avion Shopping och Ikea.

New Property har agerat säljrådgivare.

Fondamentor förvärvade fastigheterna 2013 och har under innehavstiden genomfört omfattande renoveringar och lokalanpassningar. Hyresgäster är Umeå kommun samt det världsledande musikproduktionsbolaget Toontrack Music.

Köparen är ett onoterat fastighetsbolag som tillträdde fastigheterna i slutet av november 2025.

– Efter att ha ägt och förädlat fastigheterna i över tio år känns tidpunkten helt rätt för en avyttring. Vi tackar New Property och köparen för en smidig affär, samt önskar den nya ägaren lycka till med dessa fina fastigheter och hyresgäster, säger Robert Nilsson, Fondamentor.