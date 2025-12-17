Fondamentor i mindre försäljning i Umeå

Fondamentor har avyttrat fastigheterna Röbäcksdalen 1:8 och 1:9 i Umeå. Köpare är ett onoterat fastighetsbolag som tillträdde fastigheterna i slutet av november 2025.

New Property var rådgivare i affären.

Fondamentor förvärvade fastigheterna 2013 och har under innehavstiden genomfört omfattande renoveringar och lokalanpassningar. Hyresgäster är Umeå kommun samt det världsledande musikproduktionsbolaget Toontrack Music.

– Efter att ha ägt och förädlat fastigheterna i över tio år känns tidpunkten helt rätt för en avyttring, säger Robert Nilsson, Fondamentor