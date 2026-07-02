Folktandvården utökar i Hemsös hälsohus i Malmö

Hemsö har ingått 15-årigt hyresavtal med Folktandvården Skånes specialisttandvård för lokaler i hälsohuset vid Södervärnstorget i centrala Malmö. Den uthyrningsbara ytan är 1 800 kvadratmeter.

Folktandvården Skånes specialisttandvård i Malmö är ett komplement till allmäntandvården och erbjuder specialisttandvård för personer med avancerade eller särskilda vårdbehov. De tjänster som kommer att erbjudas i de nya lokalerna i hälsohuset är specialisttandvård inom oral protetik, endodonti, pedodonti, ortodonti, bettfysiologi, käkkirurgi, parodontologi och orofacial medicin.

Hemsö och Folktandvården Skåne ingick tidigare i år ett 15-årigt hyresavtal gällande lokaler för allmäntandvård i hälsohuset, då för lokaler om 950 kvm.

‒ Vi är glada över att Folktandvården Skåne redan nu har beslutat att utöka sin verksamhet i vårt hälsohus. Att kunna erbjuda både allmäntandvård och specialisttandvård under samma tak är en styrka både för deras kunder och för utbudet i huset, säger Robert Cardell, projektutvecklare på Hemsö.

‒ Vi ser fram emot att med den här satsningen kunna utöka våra lokaler för specialisttandvård i Malmö. I hälsohuset får vi moderna lokaler där flera specialiteter kan samlas nära både patienter och andra vårdaktörer. Det skapar goda förutsättningar för att möta framtidens vårdbehov, säger Gjelvold Björn och Marina Noorzai, klinikchefer specialisttandvården Folktandvården Skåne.

Byggnaden är uthyrd till drygt 90 procent. Hälsohuset omfattar 11 000 kvadratmeter och beräknas vara färdigställd i början av 2028. Sedan tidigare finns hyresavtal med Aleris som kommer att erbjuda specialistsjukvård, och Medley som kommer att driva ett gym och Sveriges första delbara 25-metersbassäng. Övriga ytor är uthyrda för vårdcentral, livsmedelsbutik, café och restaurang.

Byggnaderna kommer att miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Silver, med nivå Guld på energianvändning.