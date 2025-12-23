Folksam säljer till Safjället som ökar i Gårda

Folksam Liv har avyttrat fastigheten Gårda 18:21 i området Gårda i Göteborg för 137,8 miljoner kronor. Köpare är Safjället Fastigheter. Priset är 138 mkr. Det köpande bolaget, med PG Persson i spetsen, är sedan tidigare en stor ägare i området efter miljardköpet från Wallenstam.

Det handlar om en fastighet som Folksam köpte från Stena som i sin tur förvärvade den från AMF 2009. När Folksam köpte 2017 var den en del av en paketaffär om 1,63 miljarder kronor där bland annat Gröna Skrapan ingick.

Gårda 18:21 är grannfastighet till Safjället Fastigheters fastighet Gårda 18:22 och de båda fastigheterna utgör en sammanhängande byggnad.

Byggnaden uppfördes ursprungligen år 1988 och är miljöcertifierad enligt BREEAM In-Use Good. Den uthyrningsbara arean är 3 250 kvadratmeter och frånträde äger rum den 2 februari 2026.

Det var i december 2024 som det nya bolaget Safjället förvärvade fyra fastigheter i Göteborg, varav tre i Gårda, från Wallenstam för 1,25 miljarder kronor.

– Sedan fastigheterna Gårda 18:21, Fabriksgatan 10 och Gårda 18:22, Drakegatan 5 byggdes 1988/1989 har de varit sammanbyggda och naturligt hängt ihop som ett kvarter, men alltid varit två separata fastigheter och aldrig ägts av samma fastighetsägare. Med denna fastighetsaffär får båda fastigheterna oss på Safjället Fastigheter som ensam fastighetsägare, vilket skapar väsentligt större möjligheter att utveckla hela kvarteret. Jag ser fram emot att ta ett helhetsgrepp om utvecklingen av området runt fastigheterna där vi även har vår enskilt största byggrätt på fastigheten Gårda 18:22 och Göteborgs fräckaste höghus med hotell Jacy´z som granne, säger P-G Persson, vd Safjället Fastigheter.

– Vi tar med försäljningen ett naturligt steg för att optimera vår fastighetsportfölj och samtidigt skapa förutsättningar för fortsatt utveckling av både fastigheten och kvarteret. Vi kommer även framåt vara engagerade i kvarteret som grannfastighetsägare till Safjället Fastigheter genom vårt ägande i den så kallade Gröna Skrapan och ser fram emot fortsatt samarbete för att stärka attraktionskraften i området, säger Jonas Bjuggren, fastighetsdirektör på Folksamgruppen.

Bakom Safjället Fastigheter finns P-G Perssons bolag Anliem, Backahill, Bevaclean och Lesley Invest. Läs mer om aktörerna bakom bolag här.

Folksamgruppen är en av Sveriges största investerare med ett totalt förvaltat kapital på drygt 900 miljarder kronor varav drygt 60 miljarder kronor i direktägda fastigheter. Folksamgruppen investerar i attraktiva fastigheter för både boende och företag, huvudsakligen i Stockholm, Göteborg och Skåne.