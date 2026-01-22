Repslagaren, Östermalm. Folksam

Folksam köper på Östermalm för 1 miljard

Folksamgruppen har förvärvat fastigheten Repslagaren 34 i centrala Stockholm för drygt 1 miljard kronor. Säljare är Genesta. Fastigheten har ett attraktivt läge på Östermalm med närhet till Stureplan, Östermalmstorg och Humlegården. Den uthyrningsbara arean är 6.100 kvm.

Annons

Läs även

Cushman & Wakefield och Roschier var säljarens rådgivare. Setterwalls företrädde säljaren.

Fastigheten var en av de 24 möjliga försäljningar som Fastighetsvärlden listade i december.

Byggnaden, som ligger på Linnégatan 18 och marknadsförs som Art8n, uppfördes år 1960 och har de senaste åren genomgått omfattande renoveringar och uppgraderingar i byggnad och lokaler. Fastigheten är miljöcertifierad enligt BREEAM In-Use Excellent.

– Vi i Folksamgruppen fortsätter vår långsiktiga och strategiska expansion av vår fastighetsportfölj genom ett förvärv på Östermalm i centrala Stockholm. Fastigheten ligger nära en annan fastighet vi äger, Rotundan 1, och i ett område där vi vill fortsätta växa. Vi ser stora synergieffekter i vår förvaltning och stärkta möjligheter att erbjuda marknaden och våra kunder attraktiva lokaler i de bästa kontorslägena i Stockholms innerstad, säger Jonas Bjuggren, fastighetsdirektör på Folksamgruppen.

Sedan förvärvet av fastigheten 2020, inköpt från Unionen, har Genesta genomfört ett omfattande uppgraderingsprogram med fokus på tekniska förbättringar och en förbättrad hyresgästsupplevelse. I september 2024 uppnådde Art8n certifieringen BREEAM In-Use Excellent, vilket speglar flera strategiska hållbarhetsinitiativ, bland annat avancerade belysningssystem, ett modernt fastighetsstyrningssystem, förbättrade cykelfaciliteter, laddning för elfordon, ett cirkulärt återbruksrum samt omvandlingen av innergården till en grön oas för hyresgästerna.

– Under vår ägartid har vi fokuserat på att stärka helhetsupplevelsen av byggnaden. Med dessa uppgraderingar på plats är Art8n väl positionerat för nästa kapitel under Folksams ägande, säger David Neil.

Fastigheten kommer integreras i Folksamgruppens systematiska arbete med att säkerställa hög hållbarhetsprestanda för att nå klimatmålen. Folksamgruppens fokus på bra kontorsfastigheter av hög kvalitet i attraktiva lägen ligger fast.

Tillträde äger rum den 30 januari 2026.

Folksamgruppen investerar i attraktiva fastigheter för både boende och företag, huvudsakligen i Stockholm, Göteborg och Skåne. Folksam Fastigheter har gjort flera större förvärv de senaste åren, inte minst inom tullarna i Stockholm.

Text Karin Winter karin.winter@fastighetsvarlden.se
Text Fredrik Engström engstrom@fastighetsvarlden.se

Läs även

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Newsflash

Idag kl. 08:36

NCC gör nedskrivning av värden med miljard

”En dämpad marknad för kommersiella fastigheter”. FV berättar vad som ligger bakom.

Slussgården hyr ut till stjärnkrögare

Bara dagar efter den stora konferensuthyrningen.

Rekryterar Areims tidigare vd

Går in som ny affärsenhetschef.

Listor: Så bra var rådgivarna i olika områden i landet 2025

Fyra olika vinnare i fyra kategorier.

Logistea köper för 300 mkr

Två fastigheter om totalt 33.000 kvm lokaler ingår i transaktionen.

Fastighetsbolag flyttar HK till Sveavägen

Får Finansinspektionen som grannar.
Torghusen, Realy Bostad, H2.

Köper bostadsprojekt i Sollentuna

Utökar därmed den totala portföljen till cirka 1.350 bostäder.

Bildextra: Så blir JM:s lyxbostäder i Marievik

Stockholms största nyproducerade lägenheter.
Folksam, Gävlegatan 22, Blästern 6.

Flyttar från Solna till innerstan

Lämnar Solna Business Park för innerstan och ökar lokalytorna.

Säljer till överraskande köpare på Stora Essingen

Avyttrar del av portföljen som förvärvades av Lärarförbundet 2019.

Bästa rådgivarna 2025 – i varje segment

CBRE vinner två klasser och C&W, Catella, JLL samt Colliers en vardera.

Hyr ut 7.400 kvm till polisen

Gör stor uthyrning. Tidigare butikslokal omvandlas.

Blir ny transaktionschef hos Svefa

Gör ytterligare en förstärkning inom transaktionsteamet.

Catena tar in 2,8 miljarder – redo för köpet om 9 miljarder

Har goda försvärvsmöjligheter även efter det planerade rekordköpet.

Smäll för Pandox: Stor kedja i rekonstruktion

9 hotellfastigheter med totalt 1.859 rum berörs. Pandox ledning ser lugnt på situationen.

 Tillbaka till förstasidan