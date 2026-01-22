Folksam köper på Östermalm för 1 miljard

Folksamgruppen har förvärvat fastigheten Repslagaren 34 i centrala Stockholm för drygt 1 miljard kronor. Säljare är Genesta. Fastigheten har ett attraktivt läge på Östermalm med närhet till Stureplan, Östermalmstorg och Humlegården. Den uthyrningsbara arean är 6.100 kvm.

Cushman & Wakefield och Roschier var säljarens rådgivare. Setterwalls företrädde säljaren.

Fastigheten var en av de 24 möjliga försäljningar som Fastighetsvärlden listade i december.

Byggnaden, som ligger på Linnégatan 18 och marknadsförs som Art8n, uppfördes år 1960 och har de senaste åren genomgått omfattande renoveringar och uppgraderingar i byggnad och lokaler. Fastigheten är miljöcertifierad enligt BREEAM In-Use Excellent.

– Vi i Folksamgruppen fortsätter vår långsiktiga och strategiska expansion av vår fastighetsportfölj genom ett förvärv på Östermalm i centrala Stockholm. Fastigheten ligger nära en annan fastighet vi äger, Rotundan 1, och i ett område där vi vill fortsätta växa. Vi ser stora synergieffekter i vår förvaltning och stärkta möjligheter att erbjuda marknaden och våra kunder attraktiva lokaler i de bästa kontorslägena i Stockholms innerstad, säger Jonas Bjuggren, fastighetsdirektör på Folksamgruppen.

Sedan förvärvet av fastigheten 2020, inköpt från Unionen, har Genesta genomfört ett omfattande uppgraderingsprogram med fokus på tekniska förbättringar och en förbättrad hyresgästsupplevelse. I september 2024 uppnådde Art8n certifieringen BREEAM In-Use Excellent, vilket speglar flera strategiska hållbarhetsinitiativ, bland annat avancerade belysningssystem, ett modernt fastighetsstyrningssystem, förbättrade cykelfaciliteter, laddning för elfordon, ett cirkulärt återbruksrum samt omvandlingen av innergården till en grön oas för hyresgästerna.

– Under vår ägartid har vi fokuserat på att stärka helhetsupplevelsen av byggnaden. Med dessa uppgraderingar på plats är Art8n väl positionerat för nästa kapitel under Folksams ägande, säger David Neil.

Fastigheten kommer integreras i Folksamgruppens systematiska arbete med att säkerställa hög hållbarhetsprestanda för att nå klimatmålen. Folksamgruppens fokus på bra kontorsfastigheter av hög kvalitet i attraktiva lägen ligger fast.

Tillträde äger rum den 30 januari 2026.

Folksamgruppen investerar i attraktiva fastigheter för både boende och företag, huvudsakligen i Stockholm, Göteborg och Skåne. Folksam Fastigheter har gjort flera större förvärv de senaste åren, inte minst inom tullarna i Stockholm.