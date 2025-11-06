Folksam köper hyresrätter för 260 mkr

Folksamgruppen, genom Folksam Tjänstepension, förvärvar hyresbostadsprojekt i Vellinge av Peab för 260 miljoner kronor. Bostadsfastigheten Vellinge 99:148 har ett attraktivt läge med närhet till centrala delar av Vellinge och kommunikationer. Affären omfattar 102 hyreslägenheter.

Affären omfattar 102 hyreslägenheter och är en del av Folksamgruppens långsiktiga strategi att investera i hållbara och trygga boendemiljöer för framtiden. Bostäderna kommer uppföras av Peab. Den uthyrningsbara arean är cirka 6.020 kvadratmeter och tillträde äger rum preliminärt kring årsskiftet 2027/2028. Fastigheten miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Silver.

– Vi är glada över att kunna addera Vellinge till vår fastighetsportfölj och fortsätta vår långsiktiga och strategiska expansion genom att förvärva nyproducerade och moderna hyresbostäder i ett attraktivt läge nära natur och kollektivtrafik. Fastigheten uppförs med fokus på hållbarhet och kommer efter tillträde införlivas i vårt systematiska arbete med att säkerställa hög hållbarhetsprestanda för att bidra till att nå våra klimatmål. Vårt fokus på fastigheter av hög kvalitet i attraktiva lägen ligger fast, säger Jonas Bjuggren, fastighetsdirektör på Folksamgruppen.

Folksamgruppen är en av Sveriges största investerare och förvaltar cirka 66 miljarder kronor i direktägda fastigheter. Totalt ansvarar Folksamgruppen för dryga 900 miljarder kronor inklusive fondförsäkringstillgångar. Kundernas pengar ska ge god avkastning samtidigt som de bidrar i omställningen till ett mer hållbart samhälle.

Folksamgruppen investerar i attraktiva fastigheter för både boende och företag, huvudsakligen i Stockholm, Göteborg och Skåne

