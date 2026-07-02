Björlanda Ängar på Hisingen, strax norr om centrala Göteborg.

Folksam köper från K-Fastigheter i Göteborg för 800 mkr

Folksamgruppen genom KPA Pension förvärvar ytterligare hyresbostadsprojekt i Göteborg, denna gång av jv:t K-Fastigheter och Alhem Fastigheter för 793 miljoner kronor. Projektet innefattar 255 moderna bostäder på Hisingen.

Annons

Läs även

Catella var rådgivare till säljaren.

Förvärvet omfattar fastigheterna Göteborg Björlanda 3:72, 3:75–3:77 i Göteborg och tillträde sker i två etapper under hösten/vintern 2027. En total uthyrningsbar area om cirka 16 300 kvadratmeter fördelas på fyra kvarter. Byggnaderna kommer att ha hög energiprestanda och ska certifieras enligt Miljöbyggnad Silver.

– Vi är mycket glada över att kunna addera dessa hyresbostäder till vår fastighetsportfölj och att kunna expandera bostadsportföljen i Göteborg ytterligare. Läget är oerhört attraktivt med närhet till både stad, natur och kollektivtrafik. Vårt fokus på fastigheter av hög kvalitet i attraktiva lägen ligger fast, säger Jonas Bjuggren, fastighetsdirektör på Folksamgruppen.

Folksamgruppen är en av Sveriges största investerare och förvaltar över 70 miljarder kronor i direktägda fastigheter.

Alhem Fastigheter och K-Fastigheter har genom sitt samägda bolag KAH Holding AB tecknat avtal om försäljning av bostadsprojektet Björlanda Park.

– Björlanda Park är ett välplanerat bostadsprojekt inom Björlanda Ängar på Hisingen och vi är mycket nöjda med att endast några månader efter första spadtaget kunna genomföra försäljning av vårt projekt till Folksam. Vi är mycket glada över att Folksam, som är en långsiktig och stark fastighetsägare, förvärvar Björlanda Park. Det är ett kvitto på projektets kvalitet, läge och långsiktiga värde, säger Jacob Hallberg, vd Alhem Fastigheter och styrelseordförande i KAH Holding AB.

– Projektet Björlanda Park har sedan start varit betydelsefullt för K-Fastigheter. Det är det första som vi gör tillsammans med Alhem och med våra kompletterande kompetenser kommer vi att kunna genomföra flera gemensamma projekt. Transaktionen med Folksam är också ett bevis för att vår affärsmodell att utveckla attraktiva fastighetsprojekt i samarbete med strategiska partners skapar värden för flera parter, säger Magnus Persson, affärsutvecklingschef på K-Fastigheter och styrelseledamot i KAH Holding AB.

Alhem Fastigheter AB är en Göteborgsbaserad fastighetsägare och bostadsutvecklare. Bolaget grundades 2018 av dess vd och två göteborgsfamiljer med lång erfarenhet inom handel och byggverksamhet.

Text Fredrik Engström engstrom@fastighetsvarlden.se

Läs även

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Platzer lanserar miljardplan på 200 000 kvm

Ska genomföras etappvis från 2026.

Lista: Sök på 18 000 kvm kan bli tredje största i CBD

FV listar de största kontorsuthyrningarna i centrala Stockholm sedan 2010. Två bolag dominerar i toppen.

Tio hyresgäster på jakt efter totalt 98 000 kvm kontor
barings, Vanda 3, Kista.

Barings förlänger och laddar om med 15 000 kvm i Akalla

Får även utökad elkapacitet. Redo att utöka lokalytan till 90 000 kvm.
Krönika: Monica Bruvik

Har du råd att inte investera i samarbeten?

Begreppet är inte utslitet, utan vi ägnar oss snarare åt för mycket snack och lite verkstad.

Puuilo öppnar första butiken i Sverige – jagar fler

Vd:n ”Vi är mycket glada över att ha tecknat vårt första hyresavtal i Sverige”.

Wåhlin köper tre i 08-området

Omfattar totalt 87 lägenheter och en uthyrningsbar yta om cirka 6 700 kvm.

Vasakronan säljer central fastighet till Balder

Två av Sveriges ledande bolag gör affär.

Lundbergs säljer det sista inom udda och hett segment

Avyttrar två fastigheter om 17 000 kvm.

Köper för en kvarts miljard på Kungsholmen

Nära Fridhemsplan och ett kvarter ifrån Norr Mälarstrand.

Bonava säljer till Slättö för 1,3 miljarder

Bostadsprojekt med 500 bostäder.

Norsk snabbväxare köper Combify

Förvärvet av Combify breddar beslutsplattformen som gjort flera andra förvärv de senaste två åren.

Skanska säljer för 570 mkr till Folksam

Projekt med 150 bostäder i 08-området byter ägare.

Reliwe och Bjerbo går samman och bildar Lewa

”Ska bli det självklara valet för kommuner, markägare och bostadsköpare”.

Altra i affärer för 650 mkr

Läs om de nio fastigheterna.

 Tillbaka till förstasidan