Folksam köper från K-Fastigheter i Göteborg för 800 mkr

Folksamgruppen genom KPA Pension förvärvar ytterligare hyresbostadsprojekt i Göteborg, denna gång av jv:t K-Fastigheter och Alhem Fastigheter för 793 miljoner kronor. Projektet innefattar 255 moderna bostäder på Hisingen.

Catella var rådgivare till säljaren.

Förvärvet omfattar fastigheterna Göteborg Björlanda 3:72, 3:75–3:77 i Göteborg och tillträde sker i två etapper under hösten/vintern 2027. En total uthyrningsbar area om cirka 16 300 kvadratmeter fördelas på fyra kvarter. Byggnaderna kommer att ha hög energiprestanda och ska certifieras enligt Miljöbyggnad Silver.

– Vi är mycket glada över att kunna addera dessa hyresbostäder till vår fastighetsportfölj och att kunna expandera bostadsportföljen i Göteborg ytterligare. Läget är oerhört attraktivt med närhet till både stad, natur och kollektivtrafik. Vårt fokus på fastigheter av hög kvalitet i attraktiva lägen ligger fast, säger Jonas Bjuggren, fastighetsdirektör på Folksamgruppen.

Folksamgruppen är en av Sveriges största investerare och förvaltar över 70 miljarder kronor i direktägda fastigheter.

Alhem Fastigheter och K-Fastigheter har genom sitt samägda bolag KAH Holding AB tecknat avtal om försäljning av bostadsprojektet Björlanda Park.

– Björlanda Park är ett välplanerat bostadsprojekt inom Björlanda Ängar på Hisingen och vi är mycket nöjda med att endast några månader efter första spadtaget kunna genomföra försäljning av vårt projekt till Folksam. Vi är mycket glada över att Folksam, som är en långsiktig och stark fastighetsägare, förvärvar Björlanda Park. Det är ett kvitto på projektets kvalitet, läge och långsiktiga värde, säger Jacob Hallberg, vd Alhem Fastigheter och styrelseordförande i KAH Holding AB.

– Projektet Björlanda Park har sedan start varit betydelsefullt för K-Fastigheter. Det är det första som vi gör tillsammans med Alhem och med våra kompletterande kompetenser kommer vi att kunna genomföra flera gemensamma projekt. Transaktionen med Folksam är också ett bevis för att vår affärsmodell att utveckla attraktiva fastighetsprojekt i samarbete med strategiska partners skapar värden för flera parter, säger Magnus Persson, affärsutvecklingschef på K-Fastigheter och styrelseledamot i KAH Holding AB.

Alhem Fastigheter AB är en Göteborgsbaserad fastighetsägare och bostadsutvecklare. Bolaget grundades 2018 av dess vd och två göteborgsfamiljer med lång erfarenhet inom handel och byggverksamhet.