Folkhem ägs gemensamt av Rikshem och Nordr.

Exploateringskontoret föreslår politikerna i Exploateringsnämnden att en markanvisning ges till Folkhem Ask, för ca 105 bostäder som ryms inom planområdets resterande delar, norr om Fregattvägen. Bolaget ska efter fastighetsbildning förvärva marken för 24.000 kr per ljus BTA för bostäder och 5.000 kr per ljus BTA för lokaler i bottenvåning.

Inbjudan till jämförelseförfarandet gick ut till 24 byggaktörer som sökt markanvisning på platsen.

Folkhem Ask har under de senaste fem åren fått fyra markanvisningar om totalt 485 lägenheter.

Tidigare har SKB fått en markanvisning om ca 50 hyresrätter inom planområdets norra delar, söder om Gröndalsvägen.