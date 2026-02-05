Fokuserar på det verksamhetskritiska

Sedan 2023 har Logistris fastighetsbestånd vuxit snabbt. Snabb tillväxt har dock inte inneburit avkall från den noggrant utmejslade förvärvsstrategin där hyresgästens verksamhet är i fokus vilket är en av nyckelfaktorerna till varför Logistris fastigheter är bland branschens lönsammaste.

Bolaget grundades 2017 och noterades samma år på Spotlight Stock market. Bolaget genomförde en kapitalanskaffning och förvärvade en portfölj av fastigheter till ett värde av cirka 600 miljoner kronor. Under åren 2017 till 2022 förvaltades Logistri av Pareto Business Management men har därefter förvaltats i egen regi.

– 2017 sågs förvärv av lager, och i synnerhet lättindustri, fortfarande som en konträr strategi. Men styrelsen såg i stället möjligheter och man identifierade det man tyckte var ett strukturellt väldigt attraktivt segment, där hyresgästerna hade ett väldigt starkt lokalberoende och gärna ville ha rådighet över sina lokaler varför de gärna skrev långa hyresavtal vilket skapade stabila kassaflöden, berättar Logistris vd David Träff.

– Inledningsvis växte Logistri relativt långsamt. Efter den inledande transaktionen 2017 dröjde det till 2019 innan nästa förvärv kom till stånd. Därefter kom pandemin och under den perioden valde styrelsen att sitta lugnt i båten då de ansåg att marknaden inte erbjöd tillräcklig avkastning, man tyckte helt enkelt inte att riskjusterad avkastning var tillräckligt bra.

– I samband med att jag tillträdde som vd i början av 2023 så började faktorer som inflationsutveckling och ränteläge peka i rätt riktning vilket gjorde att det öppnades nya möjligheter för verksamheten att expandera.

I dag äger Logistri ett 40-tal fastigheter till sammanlagt värde av 3 miljarder kronor. Efter annonserade förvärv som kommer tillträdas under första kvartalet och Logistris pågående projekt kommer fastighetsportföljen att ha ett marknadsvärde som överstiger 4 miljarder.

Vem är David Träff?

David Träff är en 36 år gammal göteborgare utbildad på KTH samt på Bayes Business School i London. Karriären inleddes på Natwest Nordisk Renting där han först kom i kontakt med sale and leaseback-konceptet. Där rörde affärerna framför allt de största industriföretagen och de största aktörerna inom offentlig sektor. David Träff såg dock att fördelarna av sale and leaseback kunde vara ännu större för verksamheter som var något mindre än de som banken var intresserad av. Under åren på Nordisk Renting fick han även lära sig att göra kreditanalys och fick upp ögonen för en ganska defensiv syn på tillgångsallokering och att vara försiktig med att ta för mycket restvärdesrisk samt att eftersträva långsiktiga relationer och en stabil affär, något som fortsatt att vara ledstjärnor för honom.

Hur ser er förvärvsstrategi ut?

– En central del av vår tillväxtstrategi är att vi försöker vara tydligt hyresgästfokuserade när vi utvärderar nya investeringar. Vi tittar inte bara på ett potentiellt förvärv utifrån ett fastighetsperspektiv utan också väldigt mycket utifrån hyresgästens verksamhetsperspektiv.

– Vår förvärvsstrategi kan formuleras i tre centrala frågeställningar. Är det här en verksamhet som är stabil och långsiktig? Är fastigheten verksamhetskritisk? Behöver de den här fastigheten? Är svaret ja på de frågorna så vet vi att vi kan etablera ett ömsesidigt och långsiktigt partnerskap med hyresgästen. Därefter går vi vidare med en fastighetsanalys. För oss är det ingen skillnad om det är ett förvärv från en fastighetsägare med en befintlig hyresgäst, eller om vi tillsammans med en partner bygger en ny anläggning till en hyresgäst, hyresgästrelationen är det centrala.

Vad är unikt med Logistri?

– Det unika är egentligen det här att vi är i en nisch och att vi är så fokuserade på verksamhetskritiska fastigheter. Vi har en nära och långsiktig relation till våra hyresgäster där vi ser att hyresgästerna väljer att stanna länge i våra fastigheter. Vi har tydligt fokus på vilka fastigheter som vi investerar i. Vi har en hög andel triple net-avtal. Kassaflöde är det viktigaste för alla fastighetsbolag men vi har en affärsmodell där vi genom långa hyresavtal och hög andel triple-net säkerställer en hög överskottsgrad. En överskottsgrad som är högst bland noterade fastighetsbolag.

– Vi är och har varit duktiga på att söka upp affärer själva. Att göra det som man kallar off-marketaffärer. Som exempel har vi hittat möjligheter där en verksamhet säljs och fastigheten av någon anledning blir kvar hos säljaren. Då ser vi möjligheten att ta kontakt direkt med ägaren.

– Vi skapar också 9 av 10 affärer själva, utan rådgivare. Där vi hittar och genomför affären från ax till limpa. Under förra året så hade vi våra första reverse inquiries där någon ringde och sa: ”Vi såg att ni gjorde det här, skulle vi kunna få göra en affär med er?” Och det var ju fantastiskt, vilken god känsla det var.

Varför triple net-hyra?

– För oss så skapar det en stabilitet i vårt driftnetto. Att vi får en förutsägbarhet i vårt kassaflöde. Det är kassaflödet för oss som är drivkraften i större utsträckning än volym. Vi vill skapa en långsiktigt hållbar affärsmodell och då behöver vi ett starkt underliggande kassaflöde.

– Samtidigt har våra industrihyresgäster kunskap, vilja och ofta också en organisation som klarar av att sköta drift och skötsel och underhåll på ett sätt som en kontorshyresgäst inte skulle klara. Därför vill de också gärna ha rådighet över sitt underhåll och inte vänta på oss för att vi ska göra saker, utan de gör det och så har vi en dialog kring det där i stället.

Hur ser ni på sale-leaseback?

– Vi gör ofta sale and leaseback-affärer där vi köper från en egenanvändare något vi känner oss trygga med. De förvärv vi gjort utgörs av långsiktigt stabila och lönsamma verksamheter som antingen genomgår generationsväxlingar eller som säljs till en fristående aktör i syfte att fortsätta investera i verksamheten.

Vad gör ni inte?

– Vi investerar inte i fastigheter utanför vårt segment lager och lättindustri. Vår drivkraft är inte att köpa fastigheter där vi har som affärsplan att ändra hyresgästmixen eller ta risk på vakanser. Vi är också väldigt selektiva när det gäller logistikaktörer, eftersom deras verksamhet bygger på att flytta saker.

Hur ser du på marknaden för lager och lättindustri idag?

– Marknaden är stabil och det har den varit också i det här sämre konjunkturläget. Det vi sett är att inflationen, genom KPI-indexeringen, justerat upp hyrorna till högre nivåer, men hyresgästerna har accepterat den nya nivån. Och där har vi lyckats förlänga våra största kontrakt på den nivån. Det finns fortsatt en fördelaktig dynamik mellan utbud och efterfrågan som är allra tydligast i våra storstadsregioner.

Egen förvaltningsorganisation?

– Vi har en egen fastighetschef och egen fastighetsförvaltare hos oss. Det är genom vår egen organisation som vi har all kundkontakt. För vissa av våra hyresgäster där de har ett långtgående ansvar för drift, skötsel och underhåll fungerar vi som en partner med fastighetskunskap. Där handlar mycket om att planera strategiskt och följa upp. Idag äger Logistri 39 fastigheter och för en handfull av dessa har vi ansvaret för drift och skötsel, där kan vi ta hjälp av lokal entreprenad.

Förvärv som sticker ut?

– Projektet i Ludvika som vi gör tillsammans med Torngrund och Hitachi Energy är fantastiskt. Investeringsviljan som är förankrad hela vägen till Tokyo och ambitionen att fortsätta satsa i Sverige är otroligt glädjande. Det sticker ut därför att det är större än vad vi normalt skulle utvärdera men med en sådan hyresgäst och en samarbetspartner som vi vet kan klara av att leverera så var det helt enkelt för bra för att inte göras.

Var står ni om 5–10 år?

– Då är Logistri en ledande aktör inom vår nisch. Vi har som plan att notera bolaget på Nasdaq under andra halvåret 2026 och med det kommer vi säkert att sätta nya mål då vi ser att vårt initiala mål om ett fastighetsbestånd om fem miljarder är inom räckhåll tidigare än planerat. Men vi har också bibehållit disciplinen som vi har byggt upp inom bolaget och jagar inte volym till vilket pris som helst. Det är tack vare långsiktiga relationer och diversifiering som vi har klarat oss genom covid och år med hög inflation utan hyresförluster. Och så tänker vi klara nästa kris också.