Joanna Attvall och Cage Copher, Fojab

Fojab får två nya delägare

Arkitekterna Joanna Attvall och Cage Copher har valts in som nya delägare i arkitekföretaget Fojab.

Fojab är ett av landets ledande arkitektföretag med cirka 170 medarbetare och kontor i Malmö, Stockholm, Göteborg och Helsingborg. Fojab har varit medarbetarägt sedan 1990 och har i dag 28 ägare. Delägarskapet baseras på affärsmässighet och gemensam grundsyn på arkitektur, grundläggande värderingar och framtidsvision för företaget.

De nya delägarna valdes in vid ett ägarmöte i början av året.

Cage Copher, arkitekt SAR/MSA, är ateljéchef på Fojabs Stockholmskontor. Han har en gedigen bakgrund som gestaltande arkitekt och har drivit eget arkitektföretag innan han började på Fojab. Flera av Cages projekt är prisbelönta, exempelvis Kvarteret Modellen i Vasastan som utsågs till Årets bygge 2025. Cage är en uppskattad ledare och en socialt sammanhållande kraft på kontoret samtidigt som han utvecklar arkitektur och uppdrag av hög kvalitet.

Joanna Attvall, arkitekt SAR/MSA, är en skicklig yrkesperson som utmärker sig både genom tävlingsvinster med idémässig höjd och i sin förståelse för och engagemang i företaget. Joanna har varit drivande i vunna tävlingar, bland annat på Island, som utvecklats till stora stadsbyggnadsuppdrag. I styrelsen och i samarbete med ledningen kring ledningssystemet bidrar hon till företagets utveckling.

– De nya delägarna är skickliga arkitekter och är goda ledare med stort förtroende hos både kunder och medarbetare. De är bra tillskott till ägargruppen och kommer att utveckla och stärka Fojab, säger vd Daniel Nord.

