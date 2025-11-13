Flexfast köper fem fastigheter i Norrköping

FlexFast har via dotterbolag förvärvat fem fastigheter i Norrköping via 3 separata transaktioner.

De fem fastigheterna är Bruket 8, Exporten 7, Orion 1, Orion 2 och Sliparen 4. Fastigheterna är belägna i etablerade industriområden centralt i Norrköping.

Total uthyrningsbar area är cirka 12 000 kvadratmeter och tomtarealen uppgår till cirka 29 400 kvadratmeter. Största hyresgäst är Vianor AB.

Tillträde av fastigheterna sker under december 2025.

–Vi är glada över att växa vidare i Norrköping som är en prioriterade marknad för FlexFast. Detta förvärv ligger helt i linje med vår strategi att äga och förvalta citynära lager- och industrifastigheter med utvecklingspotential säger Gustaf Segerborg, vd FlexFast.