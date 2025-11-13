Flexfast köper fem fastigheter i Norrköping

FlexFast  har via dotterbolag förvärvat fem fastigheter i Norrköping via 3 separata transaktioner.

Annons

De fem fastigheterna är  Bruket 8, Exporten 7, Orion 1, Orion 2 och Sliparen 4. Fastigheterna är belägna i etablerade industriområden centralt i Norrköping.

Total uthyrningsbar area är cirka 12 000 kvadratmeter och tomtarealen uppgår till cirka 29 400 kvadratmeter. Största hyresgäst är Vianor AB.

Tillträde av fastigheterna sker under december 2025.

–Vi är glada över att växa vidare i Norrköping som är en prioriterade marknad för FlexFast. Detta förvärv ligger helt i linje med vår strategi att äga och förvalta citynära lager- och industrifastigheter med utvecklingspotential säger Gustaf Segerborg, vd FlexFast.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

John Mattson säljer i Hägersten

Bostadsfastighet avyttras för 53.000 kronor per kvm i närförort till Stockholm.
Porträtt

Ratad nisch blev guldgruva

Svenska Handelsfastigheters vd ser jobbet som en hobby när jakten på lågprisfynd och stora hyresavtal fortsätter.

Bostäder går bäst i år – tydlig värdeutveckling

Kontorsfastigheter fortsätter att tappa. Klargörande lista över hur bolagens profil påverkat värdeutvecklingen.

Familjeägt bolag köper inom tullarna igen

Förvärvar bostadshus på Kungsholmen för 77.000 kronor per kvm.
Krönika

Utveckla olivolja med samma recept som fastigheter?

Andreas Eneskiold tar Arbequinaträd från fastlandet till Mallorca. ”Ett lyckat recept för fastighetsaffärer kan vara att utveckla och förädla något som redan finns, men även att tillföra ett nytt tänk från utsidan.”

Vakansen för kontor minskar i Göteborg

En betydande nyproduktion har skickat upp vakansgraden i Göteborg rejält. Med färre projektstarter har trenden nu brutits.

Thon lägger bud på Thon

Norska Thon Eiendomsselskap med fastigheter för 55 miljarder på väg bort från börsen. Fyra svenska köpcentrum ingår.

SBB:s omvandling – bit för bit

Stora affärer och iskyla i skuldförhandlingar.

Castellum storbantar – skär i ledningsgruppen

Stor nedskärning på huvudkontoret när 45 tjänster ska bort.

SBB i megatransaktion för 32 miljarder

Norska PPI tar över samtliga samhällsfastigheter som SBB fortfarande äger.

Stigande priser på privatmarknaden enligt SHB

Ökad köpkraft och minskad osäkerhet ger positiv skjuts.
Statens Fastighetsverk har många fastigheter med höga kulturvärden som kräver särskilt underhåll. Här är Södra bankohuset i Gamla Stan

Riksrevisionen granskar SFV

Flera åtgärder mot eftersatt underhåll och bättre fart på försäljningar.
Projekt

Skräddarsydda Sture ska locka till shopping

Ett av Stockholms innerstads största kvarter genomgår en rejäl omdaning för att locka till shopping.

Sålde Intea-aktier för 2,1 miljarder

Succéutvecklingen gav möjlighet sälja trots ”Lock-up”.

 Tillbaka till förstasidan