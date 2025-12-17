FlexFast gör mindre förvärv i Spånga

FlexFast Sverige AB har, via dotterbolag, förvärvat tomträtten till Stockholm Furudal 3 i Lunda industriområde i Spånga.

Tomträtten är belägen i det etablerade industriområdet i Lunda, nordväst om centrala Stockholm. Total uthyrningsbar area är cirka 1 700 kvadratmeter och tomtarealen uppgår till cirka 3 750 kvadratmeter. Adressen är Fagerstagatan 6.

Säljare är ÅFA Aktiebolag, som delvis kommer att vara kvar som hyresgäst i fastigheten.

Tillträde av tomträtten sker under december 2025.

– Vi ser fram emot att stärka vår närvaro i Stockholm, som är en viktig marknad för FlexFast. Det här förvärvet är helt i linje med vår långsiktiga inriktning att äga och utveckla citynära lager- och industrifastigheter med betydande potential, säger Gustaf Segerborg, vd för FlexFast.

FlexFast äger totalt 17 fastigheter med en total lokalyta om 56.500 kvm och en markyta om 196.000 kvm. Fastigheterna finns i Stockholmsområdet, Norrköping och Örebro.

