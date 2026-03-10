Tomma lokaler har fyllts upp. Montage: Fastighetsvärlden

Lista: 22 nya butiker i Bibliotekstan – sedan 2024

Svalt intresse i delar av Stockholm, desto hetare i andra.

Ica Fastigheter köper av Norrköpings kommun

Omfattar cirka 140 000 kvm mark. Ska bygga nytt logistikcenter.

Gallup: 10 mest svåruthyrda kontoren

95 experter har deltagit i Fastighetsvärldens omröstning.

Nytt bolag siktar på börsen

Vd:n berättar för FV om planerna framåt.

Niam och Obos satsar på 720 bostäder i Haninge

Två markanvisningsavtal har tecknats.

Vasakronan hyr ut 3 100 kvm kontor i Stockholm city

Tecknat två hyresavtal.

Fransk bistro stängt i Bibliotekstan

FV berättar om vem som öppnar istället.

Han blir ny vd på Klövern

Rickard Langerfors går vidare till annan tjänst inom bolaget.

Slår till med köp mitt på Skeppsbron i Gamla stan

Fastighet med hotell byter ägare.

H&M hyr 5 000 kvm kontor i centrala Stockholm

Ett av årets hittills största hyreskontrakt i centrala Stockholm har signerats.

Topplista: Största uthyrningarna av kontor 2026

Ännu ett bostadsbolag på väg att noteras

Har ett bostadsbestånd om 1 650 mkr vid noteringen
Bildmontage på Operakällarens interirö, maten och vd Oscar Durling. Foto. Samuel Unéus

Michelin-restaurang tvingas stänga i fem år

Stort projekt i centrala Stockholm medför att 5 400 kvadratmeter restaurang och nöje måste slå igen.

Stenhus kontrar – höjer budet på Krona

Styrelsen nobbade första budet – nu höjs det med 15 procent.

Tidigare toppchef lämnar konsultbolag helt

Bekräftar för FV: ”Det är dags att göra något annat”. Nominerad för flera priser.

Rekapitalisering ger hopp för bolaget

Hade kraftigt negativt eget kapital för några månader sedan.

