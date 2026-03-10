Lista: 22 nya butiker i Bibliotekstan – sedan 2024
Svalt intresse i delar av Stockholm, desto hetare i andra.
Omfattar cirka 140 000 kvm mark. Ska bygga nytt logistikcenter.
95 experter har deltagit i Fastighetsvärldens omröstning.
Vd:n berättar för FV om planerna framåt.
Två markanvisningsavtal har tecknats.
Tecknat två hyresavtal.
FV berättar om vem som öppnar istället.
Rickard Langerfors går vidare till annan tjänst inom bolaget.
Fastighet med hotell byter ägare.
Har ett bostadsbestånd om 1 650 mkr vid noteringen
Stort projekt i centrala Stockholm medför att 5 400 kvadratmeter restaurang och nöje måste slå igen.
Styrelsen nobbade första budet – nu höjs det med 15 procent.
Bekräftar för FV: ”Det är dags att göra något annat”. Nominerad för flera priser.
Hade kraftigt negativt eget kapital för några månader sedan.