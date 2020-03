Läs även Stor enkät: Så jobbar bolagen mot corona

Samtliga personer Fastighetsvärlden talat med och som testats positivt är nu åter på sin respektive arbetsplats eller kommer börja jobba inom några dagar. Gemensamt är att de smittats under skidresor till norra Italien.

– I slutet av vår resa kunde vi läsa om corona i norra Italien, men det fanns inga uppgifter om viruset i området där vi var. När jag kom hem hade jag feber, och valde att som vanlig försiktighetsåtgärd att inte gå till jobbet. Kort därefter testades jag positiv. Men jag har mått relativt bra under hela min isolering, säger en person som jobbar vid ett fastighetsbolag i Stockholm.

En person vid ett konsultbolag hade en liknande upplevelse till en början, sedan blev det värre.

– Jag testades positivt ganska omgående, men jag mådde bra i en vecka. Sedan fick jag kraftig huvudvärk. Ibland ville jag amputera huvudet, har aldrig haft sådan värk tidigare.

Hens sambo, som var med på samma resa, hade insjuknat direkt vid hemkomsten från Italien. I personens fall handlade det om hög feber, allmän svaghet och hosta.

– Hostan kan hålla en vaken en hel natt.

Båda är friskförklarade sedan en och halv veckan.

– Jag är glad att jag inte gick till jobbet. Det var en intensiv vecka som väntade efter sportlovet. Jag har räknat ut att jag var inbokad för att träffa ungefär 70 personer.

Personen berättar att kontakten med barnens skola varit ”fantastisk” men att myndigheterna inte hört sig för om smittspårning.

En arkitekt berättar att hen hade läst väldigt mycket om coronaviruset och var orolig inför resan. Men nyheterna vid den tidpunkten handlade nästan uteslutande om Kina samt några enstaka fall med kineser utomlands. Fallen i Italien började dyka upp senare.

– Vi höll oss mest för oss själva och gick inte på särskilt många after ski, men visst. Det var trångt under luncherna och även ibland på middagarna. All information om social distansering har kommit långt senare.

– Jag har haft en fruktansvärd hosta och ganska hög feber, men nu mår jag bar och det är kul att vara igång på jobbet igen.