Flera butikssatsningar i AL:s Sickla Köpkvarter

Atrium Ljungberg har delvis tömt flera butikslokaler i väntan på genomförandet av Stockholm Wood City. Nu presenteras dock ett antal nya hyresgäster för existerande lokaler i Sickla Köpkvarter.

Bland de aktuella satsningarna i Sickla Köpkvarter märks Synsam, som utökar sin butik till det dubbla. I mitten av augusti invigs den nya lokalen om 268 kvm, med ett bredare erbjudande inom optik. Samtidigt investerar Elgiganten i ett nytt butikskoncept, med invigning i oktober, där fokus ligger på en mer modern och upplevelsebaserad handelsmiljö.

Även nya aktörer tillkommer. Min Doktor har nyligen öppnat en vaccinationsklinik och Elon utvecklar sitt erbjudande genom ett samarbete med Whiteaway Group, där butikskedjan Skousen nu lanseras i Sverige. Satsningen innebär ett breddat erbjudande inom vitvaror och hemprodukter.

– Vi ser en tydlig trend där våra hyresgäster inte bara väljer att finnas i Sickla Köpkvarter, utan också investerar långsiktigt i sina verksamheter här. Det är ett kvitto på den starka utvecklingen i området och den attraktionskraft som platsen har för både företag och besökare, säger Sandra Greisman, retail specialist på Atrium Ljungberg.