Flera bolag stämmer Doxa – som kommenterar

Doxa har informerats om att stämningsansökningar har givits in mot flera bolag inom Doxakoncernen. Enligt stämningsansökningarna gör Serneke Sverige AB:s konkursbo gällande att det finns grund för återvinning av vissa påstådda transaktioner inom koncernen. Doxa bestrider påståendena och bedömer i nuläget att ytterligare avsättningar inte är motiverade.

Doxa skriver i ett pressmeddelande:

”Doxa har informerats om att stämningsansökningar har givits in mot flera bolag inom Doxakoncernen. Enligt stämningsansökningarna gör Serneke Sverige AB:s konkursbo gällande att det finns grund för återvinning av vissa påstådda transaktioner inom koncernen. Doxa bestrider påståendena och bedömer i nuläget att ytterligare avsättningar inte är motiverade.

Serneke Sverige AB:s konkursbo har ansökt om stämning mot flera av bolagen i Doxakoncernen och gör gällande att det föreligger grund för återvinning av vissa påstådda transaktioner i koncernen. Konkursboet har bland annat gjort gällande att de påstådda transaktionerna varit otillbörliga, skett när Serneke Sverige AB varit, eller därigenom blivit, insolvent, samt att de inblandade bolagen haft eller borde ha haft kunskap om de angivna förhållandena.

Stämningsansökningarna skiljer sig inte nämnvärt från de krav som tidigare har framställts mot Doxakoncernen. Doxa kan emellertid inte utesluta att det kan komma fler stämningar innan konkursboets frist löper ut den 7 januari 2026. Bolaget kommer fortsättningsvis, såsom tidigare, att rapportera eventuella förändringar i krav och därtill eventuella avsättningar för kostnader hänförda till ställda krav i Bolagets kommande delårsrapporter.”

