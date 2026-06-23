Fleming säkrat en miljard i hyresintäkter

Fleming Properties, noterat vid Stockholmsbörsen, har ingått ett tilläggsavtal till hyresavtalet med Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta (SOK) avseende deras huvudkontor i Helsingfors, Finland. Avtalet om 34 400 kvm innebär att hyresperioden förlängs med 10 år till utgången av 2040. Bakom Fleming finns Altaal, med Erik Penser i spetsen, som stor ägare.

Det är sannolikt ett av de större hyresavtalen som tecknats i norra Europa i år, om både nya avtal och förlängningar inkluderas. I toppen finns Ericssons båda avtal (med AL respektive Castellum) i Hagastaden samt Sky Deutchlands förlängning om 30 000 kvm i München.

Hyresavtalet omfattar cirka 34 400 kvm kontors- och verksamhetsytor samt cirka 400 parkeringsplatser. Förlängningen säkrar kontrakterade hyresintäkter om cirka 83 miljoner euro under återstående hyresperiod. Det motsvarar 920 miljoner kronor.

SOK är moderbolag till detaljhandelsgruppen S Group.

– Vi är mycket glada över att förlänga vårt långsiktiga samarbete med SOK och tackar för förtroendet. Hyresförlängningen ökar förutsägbarheten i framtida kassaflöden och stärker Bolagets hyresprofil. Det överenskomna investeringsprogrammet stödjer den fortsatta utvecklingen av fastigheten och dess attraktivitet för våra hyresgäster, säger Thomas Lindström, verkställande direktör för Fleming Properties AB.

Avtalet innehåller årlig hyresindexering med en lägsta ökning om 1,0 procent och en högsta ökning om 4,0 procent från och med 2027. Avtalet innehåller stegvisa uppsägningsrättigheter för vissa lokaler i den äldre byggnaden, Vallilan Toimisto, medan hela Ässäkeskus omfattas av hyresavtalet till och med 2040.

Som en del av överenskommelsen kommer Fleming Properties att investera 2,0 miljoner euro i modernisering av restaurang-, köks- och konferensytor. Parterna har även enats om en långsiktig underhållsplan för fastigheten och dess tekniska system.

Fastigheterna har moderniserats för att möta dagens kontorsbehov och är koldioxidneutrala med miljöcertifieringen BREEAM Very Good.

Fleming Properties äger ett bestånd om 41 000 kvm lokaler i centrala Helsingfors. Fastigheten ligger i Vallila, 2,5 km utanför CBD. I närområdet finns Nordeas huvudkontor.

Marknadsvärde på förvaltningsfastigheten uppgick till 109,8 miljoner euro vid kvartalsskiftet.

Bolagets aktier handlas på Spotlight Stock Market sedan oktober 2019.

Största ägare är Colony Real Estate med 37,45 procent av aktierna. Bakom det bolaget finns Altaal AB med Erik Penser i spetsen. Därefter följer Lovisa Hamrin med familj (10,1%) och Anders Carlsson (4,9%).

Fleming Properties, skapat av Pareto, förvärvade fastigheten 2019 för 1,4 miljarder kronor. Det var Varma som sålde.