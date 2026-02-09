Finsk värdesmäll för Nyfosa

Nyfosas resultat förbättrades påtagligt under 2025 och det förklaras främst av ett bättre finansnetto samt att de negativa värdeförändringarna var lägre under 2025.

Hyresintäkterna minskade något liksom driftnettot. Förvaltningsresultatet förbättrades.

Men Nyfosa har nu för fjärde året i rad en negativ värdeutveckling på sina fastigheter. Värdeförändringarna på fastigheter uppgick till –571 mkr mot –936 mkr under 2024.

Den här gången kommer merparten värdenedgång från den finska verksamheten. Den omfattar omkring 20 procent av det totala fastighetsvärdet i Nyfosa och visade en negativ värdeutveckling om en halv miljard.

Beståndet i Finland dras nu med betydande vakanser. För de fastigheter som ligger i Helsingfors och i universitetsstäder har vakanserna det senaste året ökat från 11,2% till 17,5%, smått dramatiskt. I övriga finska städer där bolaget har fastigheter har vakansgraden det senaste året ökat från 15,9% till 19%.

Den genomsnittliga vakansgraden i Nyfosa är nu 10,8%, en uppgång från 9,5% för ett år sedan.

Under året tillträdde Carl-Johan Hugner som vd. I sitt vd-ord siktar han in sig på framtiden:
– Med god likviditet, ett brett investeringsmandat och en ökad aktivitet på transaktionsmarknaden har Nyfosa goda förutsättningar för att genomföra värdeskapande affärer under 2026.

För 2026 beräknas förvaltningsresultatet med nuvarande fastighetsbestånd, offentliggjorda förvärv, försäljningar samt valutakurser uppgå till 1 500 mkr.

Ur Nyfosas bokslut för 2025:

  • Intäkterna uppgick till 3 590 mkr (3 670).
  • Driftnettot uppgick till 2 505 mkr (2 541).
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 1 460 mkr (1 350).
  • Förvaltningsresultat per aktie uppgick till 6,86 kr (6,41), en ökning med 7 %.
  • Årets resultat uppgick till 542 mkr (112).
  • Resultat per aktie, efter avdrag för ränta på hybridobligationer, uppgick till 2,45 kr (0,28) efter utspädning.
  • Operativt kassaflöde uppgick till 1 319 mkr (1 345).
  • Operativt kassaflöde per aktie uppgick till 6,34 kr (6,67), en minskning med 5 %.
  • Ett i förtid avslutat samarbetsavtal avseende Kielo belastade resultatet med –106 mkr
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till –571 mkr (-936).
  • Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en utdelning om 3,00 kr per aktie (2,80).
Text Willy Wredenmark wredenmark@fastighetsvarlden.se

