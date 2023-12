Final: Årets lokalkonsult 2023

FV:s jury: Magnus Carlsson , AMF Fastigheter

, AMF Fastigheter Hansi Danroth , Mengus

, Mengus Charlotta Gustafson , Castellum

, Castellum Karin Johansson , Skandia Fastigheter

, Skandia Fastigheter Erik Löfberg , Folksam

, Folksam Andreas Malmsäter , Atrium Ljungberg.

, Atrium Ljungberg. Anna Nordin , Vasakronan

, Vasakronan Sara Olsson , Bonnier Fastigheter

, Bonnier Fastigheter Johan Zachrisson , Fabege

, Fabege Anne-Li Åldstedt, Hufvudstaden Juryn har i ett första steg nominerat upp till tre kandidater vardera. I steg två har de satt betyg, 1–5 poäng på fem av de nominerade. De tre senaste årens vinnare har inte varit möjliga att nominera.

De fem som fått högst jurypoäng och kan vinna Årets lokalkonsult 2023 är, i bokstavsordning:

Nina de Besche , Avanti Partners

, Avanti Partners Anders Hansén , CBRE

, CBRE Christofer Lavesson , Tenant & Partner

, Tenant & Partner Marie Meyer , Colliers

, Colliers Jesper Trotzig, Tenant & Partner

Vinnarna avslöjas i magasinet Fastighetsvärlden nr 8/2023 som utkommer på måndag 11 december. Magasinet innehåller hela 30 extra sidor kring konsulter – årets stora tema.

Tidigare års vinnare av Årets lokalkonsult:

2022: David Werner, New Property

2021: Håkan Klinterhäll, Avanti Partners

2020: Bob Gustafsson, Cushman & Wakefield

2019: Patrik Sundberg, CBRE

2018: Tom Wadegård, Cushman & Wakefield

2017: Louise Carlsson, CBRE

2016: Hanna Eriksson, Cushman & Wakefield

2015: Tina Magnuson, New Office

2014: Karl Henrik Lenneryd, JLL

2013: Heléne Berggren, New Office