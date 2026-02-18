FI bötfäller SBB med 80 mkr – ”Ser allvarligt på”

Finansinspektionen ger SBB sanktioner på 80 miljoner kronor för brister i koncernredovisningen. Bristerna har inneburit att koncernens resultat för 2021 har redovisats för högt, att koncernens rapport över finansiell ställning vid årets slut var felaktig och att vissa upplysningar saknats. SBB:s styrelse och ledning överväger nu om beslutet ska överklagas.

FI ger SBB en erinran och en sanktionsavgift på 80 miljoner kronor för överträdelser av gällande redovisningsregler om hur koncernredovisningar ska upprättas.

Reglerna om regelbunden finansiell information är centrala för att säker­ställa ett gott investerarskydd och för att investerare på aktie- som såväl obligationsmarknaden ska kunna fatta välgrundade investerings­beslut. På obligations­marknaden förekommer ofta villkor kopplade till belåningsgrad och värdet på emittentens tillgångar, vilket innebär att värderingsfrågor kan få direkt betydelse för långivares risk­bedömningar.

– I Europa lyfter man fram svensk kapitalmarknad som ett föredöme. Det är något att vara stolta över och värna. Att koncernredovisningar ger en rättvisande bild är grundläggande, annars riskerar man att äventyra förtroendet för såväl aktie- som obligationsmarknaden, säger Johan Almenberg, generaldirektör för FI.

För företag vars tillgångar till stor del utgörs av kommersiella fastigheter är värderingsprinciperna även av betydelse för kredit­bedömningar mer generellt. Sådana fastigheter används i stor utsträckning som säkerhet vid lånefinansiering och felaktiga värderingar kan leda till att lånefinansiering inte fördelas korrekt mellan marknadsaktörer.

FI har undersökt om SBB upprättade sin koncernredovisning för 2021 enligt gällande regler. Bakgrunden till ärendet är en granskning som har genomförts av Nämnden för svensk redovisningstillsyn, ett sakorgan under Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden.

Undersökningen visar att SBB i sin koncernredovisning för 2021 dels inte har redovisat vissa fastigheter till deras verkliga värden, dels felaktigt har redovisat två förvärv som tillgångsförvärv i stället för som rörelseförvärv. Bristerna har bland annat inneburit att koncernens resultat före skatt för 2021 redovisats 3,6 miljarder kronor för högt och att koncernens rapport över finansiell ställning vid årets slut var felaktig.

– De fel som vi har konstaterat innebär att det ges en bild av en starkare finansiell ställning än vad som faktiskt var fallet. Det kan ha påverkat investerares, däribland småsparares, beslutsfattande. Detta ser FI allvarligt på, säger Jimmy Kvarnström, chef för Marknader på FI.

Därutöver har koncernredovisningen saknat upplysningar om karaktären på de aktuella förvärven och den finansiella effekten av dessa.

FI har därför beslutat att ge SBB en erinran och en sanktionsavgift på 80 miljoner kronor.

SBB styrelse och ledning utvärderar nu Finansinspektionens beslut och om bolaget avser att överklaga det.