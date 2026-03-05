Fastpartner hyr ut till veterinärklinik på Lidingö

Fastpartner har tecknat ett tioårigt hyresavtal om 400 kvm med Dalénum Veterinärklinik, som öppnar en ny veterinärklinik på Lidingö.

Dalénum är en attraktiv och växande stadsdel på Lidingö med goda kommunikationer, bland annat via Lidingöbanan, och ett bra utbud av service och restauranger. Den nya veterinärkliniken etablerar sig mittemot Lidingös nya simhall vilket är i direkt anslutning till befintliga vårdverksamheter. Kliniken stärker Dalénum som en samlad destination för vård, service och hälsa och kommer att bidra till områdets utveckling.

– Vi är mycket glada över att kunna välkomna Dalénum Veterinärklinik. Deras etablering kompletterar den befintliga vårdverksamheten på ett naturligt sätt och stärker områdets attraktivitet ytterligare, säger Ulric von Celsing, affärsområdeschef på Fastpartner.

Dalénum Veterinärklinik ser fram emot att öppna sin nya klinik och bli en del av området.

– Vi ser verkligen fram emot att etablera vår nya veterinärklinik i Dalénum. Läget är mycket attraktivt och ger oss goda förutsättningar att erbjuda tillgänglig och högkvalitativ veterinärvård i moderna lokaler, säger Christin Sjong Andersen och Michelle Felländer, ägare och veterinärer på Dalénum Veterinärklinik.

Den nya veterinärkliniken planeras att öppna i början av sommaren 2026.

