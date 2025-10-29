Fastpartner hyr ut till Nordic Wellness i Göteborg

Fastpartner har tecknat ett hyresavtal med Nordic Wellness avseende uthyrning av en lokal på August Barks gata 2 i Högsbo, Göteborg. Hyresgästen har tagit över den befintliga padelhallen, vilken nu kommer att drivas under varumärket Nordic Wellness.

Den hyrda ytan omfattar cirka 1.800 kvadratmeter och inkluderar plats för flertalet padelbanor, omklädningsrum, sociala ytor och reception. Efter tillträdet har lokalen fräschats upp och erbjuder idag moderna och attraktiva banor för såväl professionella padelspelare som nybörjare.

– Vi är mycket glada över att välkomna Nordic Wellness till vår fastighet i Högsbo. Padelhallen bidrar med en värdefull service både till boende och verksamma i närheten och är ett bra exempel på hur vi vill kombinera kommersiella fastigheter med en god samhällsnytta, säger Nikolai Shervin, Affärsområdeschef på Fastpartner.

– Det är jättekul att få till en bra padelhall på ett utmärkt läge i Göteborg. Hallen ligger bra till för oss omgiven av ett flertal av våra övriga klubbar i alla fyra väderstreck. Vi stärker vår position som störst i Sverige både vad gäller träning och padel säger Magnus Wilhelmsson, VD på Nordic Wellness.