Fastpartner hyr ut till Barrique på Lidingö

Det nystartade konceptet Barrique öppnar upp under hösten 2026 och etablerar sig nu på Lidingö i Fastpartners lokaler. Avtalet omfattar en ny lokal om totalt 659 kvadratmeter, med planerad inflyttning i oktober 2026.

I den nya lokalen skapas förutsättningar både för lagring av vin under bästa förhållanden och möjlighet till en trevlig mötesplats för Barriques medlemmar.

– Vi ser fram emot att se den nya lokalen ta form för en framtida exklusiv medlemsklubb för vinlagring där många erfarenheter kommer att kunna utbytas, säger platschef och sommelier Fredrik Palmstierna från Barrique.

– Barrique är ett starkt och spännande koncept som tillför något unikt till platsen på Lidingö. Vi är mycket glada över att välkomna dem till Fastpartners lokaler och ser fram emot att följa deras fortsatta utveckling i den nya etableringen, säger Ulric von Celsing, Affärsområdeschef på Fastpartner.

Uthyrningen är ett led i Fastpartners utveckling och modernisering av Torsviks Torg, där målet är att lyfta fram områdets fulla potential. Utvecklingsprojektet omfattar både en modernisering av de fysiska miljöerna och en strategisk utveckling av konceptet för att skapa en mer dynamisk mix av bostäder, handel, närservice, gastronomi och mötesplatser.

