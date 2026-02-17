Fastpartner hyr ut 2 500 kvm till Rusta på Lidingö

Till sommaren öppnar Rusta en ny butik om cirka 2 500 kvadratmeter i Fastpartners lokaler i Torsvik Centrum, tidigare Coops butik på Lidingö. Rusta uppger att kedjan letat lokaler på Lidingö i mer än tio år.

Etableringen innebär att Rusta blir den första ledande aktören inom volymhandel på Lidingö, efter att det under lång tid ha sökt efter rätt läge.

– Rustas etablering förstärker Torsvik som handelsplats. Sedan tidigare finns Lidl, Apoteket Viggen, Herseruds Blommor och Gateau Lidingö i samma byggnad, säger Ulric von Celsing, affärsområdeschef, Fastpartner.

– Vi ser fram emot vår kommande etablering på Lidingö som gör att vi kommer närmare våra redan befintliga kunder och får chansen att visa upp vårt senaste koncept för de som inte redan upptäckt oss. Vårt nya varuhus kommer att skapa flera arbetstillfällen och ge invånarna tillgång till vårt breda sortiment av högkvalitativa, prisvärda produkter till så låga priser som möjligt, säger Fredrik Ingemarsson, landschef Sverige, Rusta.

– Rusta har under årtionden letat efter en etablering på Lidingö. Nu har vi hittat vad vi tycker är ett perfekt läge – lättillgängligt för boende från både norra och södra delen av ön samt norra Djurgårdsstaden, Hjorthagen och Östermalm. Jag vill också passa på att påminna om det ofta bortglömda Torsviksgaraget som erbjuder våra kunder massor av nyrenoverade P-platser och där första timmen är gratis, säger Christer Wahlman, head of expansion, Rusta.

Öppningsdatum är planerat till våren 2026.