Fastpartner hyr ut 2 500 kvm till Rusta på Lidingö

Till sommaren öppnar Rusta en ny butik om cirka 2 500 kvadratmeter i Fastpartners lokaler i Torsvik Centrum, tidigare Coops butik på Lidingö. Rusta uppger att kedjan letat lokaler på Lidingö i mer än tio år.

Annons

Läs även

Etableringen innebär att Rusta blir den första ledande aktören inom volymhandel på Lidingö, efter att det under lång tid ha sökt efter rätt läge.

– Rustas etablering förstärker Torsvik som handelsplats. Sedan tidigare finns Lidl, Apoteket Viggen, Herseruds Blommor och Gateau Lidingö i samma byggnad, säger Ulric von Celsing, affärsområdeschef, Fastpartner.

– Vi ser fram emot vår kommande etablering på Lidingö som gör att vi kommer närmare våra redan befintliga kunder och får chansen att visa upp vårt senaste koncept för de som inte redan upptäckt oss. Vårt nya varuhus kommer att skapa flera arbetstillfällen och ge invånarna tillgång till vårt breda sortiment av högkvalitativa, prisvärda produkter till så låga priser som möjligt, säger Fredrik Ingemarsson, landschef Sverige, Rusta.

– Rusta har under årtionden letat efter en etablering på Lidingö. Nu har vi hittat vad vi tycker är ett perfekt läge – lättillgängligt för boende från både norra och södra delen av ön samt norra Djurgårdsstaden, Hjorthagen och Östermalm. Jag vill också passa på att påminna om det ofta bortglömda Torsviksgaraget som erbjuder våra kunder massor av nyrenoverade P-platser och där första timmen är gratis, säger Christer Wahlman, head of expansion, Rusta.

Öppningsdatum är planerat till våren 2026.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Läs även

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Newsflash

Idag kl. 12:19

Vectura i storaffär i Göteborg

Blir nu helägare till ett bestånd för 3 miljarder.

JLL vinner uppdrag åt Bonnier för 32 000 kvm

Dubbla uppdrag för kontorslokaler inom tullarna i Stockholm.

Bekräftar ny topphyra i Göteborg – rejält rekord

Spränger den tidigare högsta hyran för kontorslokaler.

Tio terrasser och tre nya våningar ska ge rejält lyft

Se flera illustrationer på Fabeges planerade miljardprojekt.

Rikshem säljer för 235 mkr i Helsingborg

Omfattar 170 lägenheter.

Utökar med köp i centrala Östersund

Medelstor fastighetsägare gör udda köp.

Här glöder konjunkturen – stor bostadssatsning

Hela 2 200 bostäder i centralt område.

Niam köper från Tosito

20 000 kvm nyutvecklat.

Chocken: 80 procent av värdet försvann

Investerat drygt 750 miljoner kronor. En minst sagt glad investeringskalkyl verkar vara grunden till den ekonomiska baksmällan.
Farsta, Åke Sundvall. brf Bruket

Stockholms stad gör nytt överraskande köp

Ovanligt köp av bostäder i 08-område.

Redo investera 200 mdr i norr

Kan bli revansch efter det kinesiska fiaskot.

Singular Society öppnar hos Humlegården

Tar plats i de ”stängda” butikslokaler som Bank of China hade tidigare.

Tollefsen klar för heta Bostadsdagen

En av branschens mäktigaste medverkar den 18 mars.

Heimstaden bakom köp av hela 4 761 lägenheter

Storaffär med 60 bostadsfastigheter klar.

Hufvudstaden startar nytt projekt i centrala Stockholm

Väldigt attraktivt läge. Investeringsbeslut fattat. Totalt 720 miljoner kronor.

 Tillbaka till förstasidan