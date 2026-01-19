Fastigheten Hilton 5 i Frösunda, längs E4:an.

Fastpartner hyr ut dubbelt i Hilton 5 i Solna

Fastpartner har tecknat hyresavtal med Tyche Consulting och TSG i fastigheten Hilton 5, Centrala Frösunda. Kontoren är på 220 kvm respektive 155 kvm och ligger högst upp i fastigheten på Telegrafgatan 4.

Tyche Consulting är ett it-konsultbolag med fokus på Product Management och design. TSG är en etablerad aktör inom transport och logistik med ett brett och kundanpassat erbjudande. Tillsammans representerar bolagen specialistkompetens och ett tydligt kundfokus, med ambitionen att skapa långsiktigt värde inom sina respektive verksamhetsområden. Båda företagen befinner sig i en stark expansion.

– Naturligtvis är det hedrande att båda företagen fastnat för centrala Frösunda, en bit av innerstan utanför tull. Vi är glada att kunna erbjuda en attraktiv lokal med penthouse-karaktär och egen takterrass samt fina vyer i alla väderstreck, säger Anna Halling, förvaltare på Fastpartner.

Tyche Consulting och TSG flyttar in i sina nya kontor under våren 2026.

