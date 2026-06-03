Fastpartner förlänger 16 000 kvm med Gävle kommun

Fastpartner har tecknat ett nytt hyresavtal med Gävle kommun avseende 16 018 kvm i fastigheten Söder 67:1 på Nedre Åkargatan 67 i Gävle. Avtalet börjar gälla från och med årsskiftet och har en löptid på sju år.

Gävle kommun är hyresgäst redan idag, men lokalerna kommer att få en uppgradering rent klimatmässigt med installation av en kylanläggning under hösten. Fastigheten kommer dessutom att genomgå en certifiering enligt Miljöbyggnad iDrift med ambitionen att nå nivå Silver.

Fastigheten används för Gävle kommuns vuxenutbildning, SFI samt en restaurangutbildning i fastighetens entréplan. Gävle kommun är ensam hyresgäst i fastigheten.

– Uthyrningen är ett viktigt steg i den fortsatta utvecklingen av fastigheten och det känns roligt att få göra det tillsammans med Gävle kommun. Projektet kommer att förbättra verksamhetens klimatmässiga förutsättningar, säger Maja Sundelin, förvaltare på Fastpartner.

– Det känns fantastiskt roligt att teamet i Gävle lyckats finna en bra lösning och utveckling av fastigheten tillsammans med hyresgästen. Vi har haft ett långvarigt samarbete och är glada över förtroendet att Gävle kommun väljer att fortsätta hyra utav oss för sin utbildningsverksamhet, säger Fredrik Thorgren, regionchef på Fastpartner.