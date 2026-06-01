Fastighets-vd:n släppt ur häktet i väntan på åtal

Den fastighets-vd som i två månader suttit häktad misstänkt för grovt penningtvättsbrott har släpps ut från häktet. Personen är nu fri i väntan på åtal.

Beslutet av häva häktningen togs den 28 maj.

Fastighets-vd:n fortsätter att tillbakavisa alla anklagelser med full kraft, enligt uppgift till FV. På samma sätt som vid gripandet på morgonen den 25 mars och vid de efterföljande omhäktningarna.

Åklagaren har nu fram tills den 11 juni på sig att presentera ett åtal. Han kan dock, precis som tidigare, begära ytterligare tid.

Brottsmisstanken är grovt penningtvättsbrott, sannolika skäl. Det misstänkta brottet misstänks ha begåtts juni 2021 till mars 2026, enligt åklagaren. Den aktuella brottsligheten ska ha kopplingar till projektutveckling i Spanien, troligen utan koppling till den svenska verksamheten.

Fastighets-vd:n, som är välkänd speciellt i Stockholmsområdet, har under de senaste åren byggt upp stora fastighetsbestånd främst inom två segment.

Tiden i häkte blev alltså drygt två månader. Personen är nu fri i väntan på åtal, eller om åklagaren väljer att lägga ner brottsmisstanken.

FV har sökt den brottsmisstänkta vd:n.

Text Fredrik Engström engstrom@fastighetsvarlden.se

