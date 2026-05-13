Fastighets-vd:n fortsatt häktad – men kanske ljusglimt

Den fastighets-vd som suttit häktad misstänkt för grovt penningtvättsbrott, har varit föremål för en ny häktningsförhandling på onsdagsförmiddagen. Beslutet blev att personen ska förbli häktad till 1 juni. Om det förverkligas har den misstänkte, som nekar till brott, varit frihetsberövad i 68 dagar. Beslutet kan dock vara en liten framgång för fastighets-vd:n.

Tingsrätten valde alltså åter att gå på åklagarens linje, men bara delvis. Åklagaren ville se en förlängd häktningstid till 10 juni, men fick denna gång inte sin vilja igenom.

Advokat Johan Manestam kommenterar för Fastighetsvärlden:

– Vi är besvikna på tingsrättens beslut. Jag uppfattar det dock som att tingsrätten har dragit åt snaran lite när det gäller att åklagaren inte fick sin önskade tid. Tingsrätten har satt lite press på åklagaren. Det är vanligt återkommande med långa häktningstider, och ett häktningsbeslut innebär inget ställningstagande i skuldfrågan. Min klient förnekar alla misstankar, precis som tidigare.

Fastighets-vd:n är fortsatt belagd med restriktioner. Personen får inte ta emot besök och alla samtal övervakas efter att de godkänts. Den misstänkte har tillgång till tv men inte internet. Efter att inledningsvis sittit på häktet Kronoberg på Kungsholmen finns den misstänkta sedan ett tag på häktet i Huddinge. När FV frågar advokat Johan Manestam hur hans klient mår blir svaret.

– Som en människa som varit häktat i sju veckor. Vi gör allt för att situationen ska bli bättre.

Johan Manestam berättar för FV att han och hans klient kommer att överklaga häktningsbeslutet till Svea hovrätt för överprövning. Målet är att fastighets-vd:n ska släppas på fri fot omgående.

Fastighets-vd:n fortsätter att tillbakavisa alla anklagelser med full kraft, enligt uppgift till FV. På samma sätt som vid gripandet på morgonen den 25 mars och vid den efterföljande häktningen och den första omhäktningen.

Åklagaren vill alltså ha ytterligare tid för att förbereda ett åtal och vill att den brottsmisstänkta personen ska förbli häktad ytterligare en tid. Senast den 1 juni ska åtal väckas – men det kan mycket väl bli ytterligare häktningstid, eller att personen släpps i väntan på rättegång eller förklaras frikänd.

Den misstänkta och personens advokat medgav nu ej fortsatt häktning och därför ägde en häktningsförhandling rum under onsdagsförmiddagen vid Södertörns tingsrätt.

Brottsmisstanken är grovt penningtvättsbrott, sannolika skäl. Det misstänkta brottet misstänks ha begåtts juni 2021 till mars 2026, enligt åklagaren.

Fastighets-vd:n, som är välkänd speciellt i Stockholmsområdet, har under de senaste åren byggt upp stora fastighetsbestånd främst inom två segment. Merparten av köpen har genomförts i Stockholmsområdet, men tidigare även i Skåne. Med bakom fastighetsförvärven har bland annat även två av Sveriges mer kända och respekterade fastighetsinvesterare funnits.

Den aktuella brottsligheten ska ha kopplingar till projektutveckling i Spanien, troligen utan koppling till den svenska verksamheten, även om polis och åklagare utreder den möjligheten, enligt uppgift till Fastighetsvärlden.

Fastighetsprojektet finns på Mallorca. Enligt Fastighetsvärldens källor gäller det ett projekt med fyra tomter nära La Bonanova vid hamnområdet i Portopi, som ligger strax utanför Palma de Mallorca.

Personen har gripits i en utredning kopplad till den internationella polisoperationen ”Candy”. Åklagare håller på att nysta upp en större härva där som bland annat även inkluderar grovt narkotikabrott.

En häktning innebär att en person frihetsberövas under en pågående brottsutredning. Det beslutas av domstol, men det är viktigt att förstå att en häktning inte är ett straff och inte betyder att personen är skyldig.

Syftet med häktning är att ge åklagaren tid och möjlighet att utreda misstankarna utan att utredningen påverkas. Det kan till exempel handla om att det finns risk att den misstänkte:

avviker eller håller sig undan

påverkar vittnen eller förstör bevis

fortsätter begå brott

Domstolen prövar om det finns tillräckliga skäl för häktning, men tar inte ställning till skuldfrågan i det här skedet. Den frågan avgörs först senare, i en rättegång.

Under häktningstiden fortsätter utredningen, och åklagaren måste visa att skälen för häktning fortfarande finns kvar vid återkommande prövningar.