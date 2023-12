Fastighet & Finans om positiva signaler och besvärliga situationer

Fastighetsvärldens samarbete med podcasten Fastighet & Finans fortsätter. Nu släpps det tjugofjärde avsnittet (lyssna här). Anders tar hjälp av Michael, i egenskap av aktie- och kreditanalytiker, för att få ett grepp om helhetsbilden i senaste veckans affärer i direktmarknaden. I avsnittet får ni veta vad Anders och Michael handlade på Black Week samt hur försäljningen gått i Sverige respektive USA. Självklara inslag är även senaste tidens skriverier om Oscar Properties och Joachim Kuylenstierna.

Duon ger sina reflektioner kring Moody’s årliga fastighetskonferens på Grand Hotell där Michael stod på scen liksom Fastighetsvärldens seminariedag Cash is King där Anders stod på scen. Vad Erik Thedéen lyfte upp som ”snacket på stan” samt vilka frågor Anders ställde till vice Riksbankschefen Per Jansson får lyssnarna reda på i avsnittet (se Per Janssons framträdande samt efterföljande Q&A här).

På kapitalmarknaden så har SLP och Emilshus plockat in eget kapital via nyemissioner, Castellum och Fabege har rest kapital på obligationsmarknaden och utfallet av SBB:s återköp av obligationer står nu klart. Michael får även frågor om ifall senaste tidens börsrally lett till en blankarkross och på vilken nivå vi kan räkna med att bolagens snittränta kommer toppa på.

Sektorns sista rapporter har nu trillat in och Michael kommentarer Studentbostäder i Norden, Kvalitena och IB Invest. Han lägger även ut texten kring Arctic Securities uppdaterade köprekommendation på SBB.