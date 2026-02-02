Fastighet & Finans om Episurf, emissioner och Erik Selin

Ilija Batljan fortsätter att vara i fokus då hans nya satsning Episurf gjort klart med ett stort förvärv från Klarabo. Det var inte alla som uppskattade tilltaget vilket resulterade i att Klarabos aktie handlades ned. Catena har följt upp den avsiktsförklaring som förhoppningsvis ska mynna ut ett förvärv för nio miljarder kronor med att emittera aktier för nära tre miljarder kronor.

Fastighetsvärldens samarbete med podcasten Fastighet & Finans fortsätter. Nu släpps avsnitt 80 (lyssna här) i vilket Anders Elvinsson, Cushman & Wakefield, och Michael Johansson, Arctic Securities, summerar januarimånad under vilken hög aktivitet rådde på flera fronter.

Klarabos aktie har sett ett betydande fall efter att bolaget kommunicerade en affär med Episurf. Michael redogör för vad aktiemarknaden mest troligen inte gillade och Anders redogör för vad vissa analytiker som följer Klarabo sagt om affären. Michael får också kommentera sin nyupptagna bevakning av SBBs B-aktie. Är SBB ett investment- eller fastighetsbolag idag? Michael får även kommentera en annan finansprofils köprekommendation av SBBs D-aktie där den potentiella uppsidan anses vara 100%.

Arctic Securities agerade ensam rådgivare till Starwood Capital Group i förvärvet av Nordr Sverige och detaljerna i transaktionen går duon igenom tillsammans. I tillägg till denna transaktion så får Catenas nyemission av aktier på 2,8 miljarder kronor liksom Svenska Handelsfastighets emission på 800 miljoner kronor utrymme. När det gäller aktier så leder en delvis täckt blankningsposition i Fabege till att duon räknar upp de mest blankade aktierna i sektorn idag. Och på samma tema så hittas två oväntade ägare av större aktieposter i Fastator, nämligen Splitan Fonder samt Nordstjernan Kredit Kommanditbolag.

På fastighetsmarknaden fortsätter transaktioner kommuniceras i Stockholm innerstad vilka pekar på en diskrepans mellan de stora rabatterna för Stockholmsfokuserade kontorsbolag på börsen och betalningsviljan bland fastighetsinvesterare. Detta faktum diskuteras samtidigt men även flera fastighetsbolags trånande blickar mot vårt finska grannland där senast Stendörren slog slag i saken och förvärvade en portfölj fastigheter för 1,3 miljarder svenska kronor. Svenska fastighetsinvesterares vinster står sig dock slätt mot den monsteraffär som ABB nyligen genomförde i Zürich. Vinsten angavs till hela 3,3 miljarder kronor.