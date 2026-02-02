Anders Elvinsson och Michael Johansson står bakom podden Fastighet & Finans.

Fastighet & Finans om Episurf, emissioner och Erik Selin

Ilija Batljan fortsätter att vara i fokus då hans nya satsning Episurf gjort klart med ett stort förvärv från Klarabo. Det var inte alla som uppskattade tilltaget vilket resulterade i att Klarabos aktie handlades ned. Catena har följt upp den avsiktsförklaring som förhoppningsvis ska mynna ut ett förvärv för nio miljarder kronor med att emittera aktier för nära tre miljarder kronor.

Annons

Fastighetsvärldens samarbete med podcasten Fastighet & Finans fortsätter. Nu släpps avsnitt 80 (lyssna här) i vilket Anders Elvinsson, Cushman & Wakefield, och Michael Johansson, Arctic Securities, summerar januarimånad under vilken hög aktivitet rådde på flera fronter.

Klarabos aktie har sett ett betydande fall efter att bolaget kommunicerade en affär med Episurf. Michael redogör för vad aktiemarknaden mest troligen inte gillade och Anders redogör för vad vissa analytiker som följer Klarabo sagt om affären. Michael får också kommentera sin nyupptagna bevakning av SBBs B-aktie. Är SBB ett investment- eller fastighetsbolag idag? Michael får även kommentera en annan finansprofils köprekommendation av SBBs D-aktie där den potentiella uppsidan anses vara 100%.

Arctic Securities agerade ensam rådgivare till Starwood Capital Group i förvärvet av Nordr Sverige och detaljerna i transaktionen går duon igenom tillsammans. I tillägg till denna transaktion så får Catenas nyemission av aktier på 2,8 miljarder kronor liksom Svenska Handelsfastighets emission på 800 miljoner kronor utrymme. När det gäller aktier så leder en delvis täckt blankningsposition i Fabege till att duon räknar upp de mest blankade aktierna i sektorn idag. Och på samma tema så hittas två oväntade ägare av större aktieposter i Fastator, nämligen Splitan Fonder samt Nordstjernan Kredit Kommanditbolag.

På fastighetsmarknaden fortsätter transaktioner kommuniceras i Stockholm innerstad vilka pekar på en diskrepans mellan de stora rabatterna för Stockholmsfokuserade kontorsbolag på börsen och betalningsviljan bland fastighetsinvesterare. Detta faktum diskuteras samtidigt men även flera fastighetsbolags trånande blickar mot vårt finska grannland där senast Stendörren slog slag i saken och förvärvade en portfölj fastigheter för 1,3 miljarder svenska kronor. Svenska fastighetsinvesterares vinster står sig dock slätt mot den monsteraffär som ABB nyligen genomförde i Zürich. Vinsten angavs till hela 3,3 miljarder kronor.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Förvärvar Barneviks tidigare fastighet

FV berättar om köparen och priset. Affär i centrala Stockholm.

Ericsson svarar om framtiden i Kista

”Om vi ser behov framöver för lokaler på andra platser än i Kista, kommer vi att ta dem i beaktande”.

Storebrand köper hela 999 lägenheter

Över 54 100 kvm uthyrningsbar yta.

Strawberry investerar över 400 miljoner i Stockholm

Stordalen: ”Vi ska fortsätta utmana, utveckla och skapa upplevelser i världsklass”.

Castellum hyr ut 24 000 kvm – FV pekar ut

Hemlig hyresgäst i Hagastaden – men Fastighetsvärlden pekar ut potentiell hyresgäst och även en utmanare. Avtal för hel projektfastighet.

Platzer kan få bygga hela 60 000 kvm centralt

Komplex plats, invid Nordstan mitt i Göteborg. Planeras för spårvagn rakt igenom huset.

JM köper för 1,1 miljard i Norge

Omfattar 1 300 byggrätter och 300 bostäder i projekt.

Vakansgraden upp till 13% för kontor hos AL

Annica Ånäs: ”Kan ha nått sin kulmen”. Under fjärde kvartalet minskade hyresintäkterna i jämförbart bestånd med -1,3% (2,8).

Följ vakanserna för de stora kontorsbolagen – bolag för bolag

Vasakronan förlänger 19 000 kvm med Ericsson i Kista

Oklart vad som händer kring jätteförhyrningen i stort. Övriga avtal med Vasakronan uppges ”löpa på som vanligt”.

Regeringen nobbar förslagen kring turismen i Sverige

”Vi strävar efter att åstadkomma det motsatta.”

Starkt uppåt i försäljning för Besqab

Fortsatt allt starkare siffror från bostadsutvecklaren.

Så planerar frigjort Svefa att dubbla omsättningen

FV Fokus. Intervju med Gustav Källén om det offensiva målet. Fördelarna med nya ägarbilden och börsnotering Segmenten som går bäst Tipsen för en ”dålig” fastighet Konkurrenters röda siffror Tillväxt och uppköp.

Rekryterar Anna Nyberg

Tidigare haft toppjobb vid Vasakronan, Ica Fastigheter och Fabege.

Så ska Nordr genomföra sitt jätteprojekt

Bolagets största investering någonsin. Ny strategi efter nytt avtal.

 Tillbaka till förstasidan