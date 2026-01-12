Fastighet & Finans om Episurf, Catena och Fastator

Det har funnits gott om fastighetsrelaterade nyhetshändelser under årets två första veckor. Ilija Batljans nyårskaramell har varit en följetong och SBB har köpt aktier i ett helt gäng andra fastighetsbolag. I årets första avsnitt konstaterar Anders att transaktionsvolymen i det fjärde kvartalet 2025 blev en besvikelse men förklarar varför så var fallet. En nyhet som potentiellt stärker utsikterna inför 2026 är Catenas potentiella förvärv på 9 miljarder kronor där duon tillsammans spånar kring vilken den troliga säljaren är.

Fastighetsvärldens samarbete med podcasten Fastighet & Finans fortsätter. Nu släpps avsnitt 78 (lyssna här) i vilket Anders Elvinsson, Cushman & Wakefield, och Michael Johansson, Arctic Securities, blickar ut mot 2026. Michael gör sitt yttersta för att reda ut den affär som Episurf, ett bolag där Ilija Batljan är stor ägare, avser att genomföra och som fått utstå mycket hård kritik. Michael försöker även se logiken bakom SBBs beslut att köpa ytterligare aktier i andra bolag.

Fastator har efter en överenskommelse med långivare löst sin tidigare tunga skuldsättning. Stämmer det att bolaget efter dessa aktioner i princip kommer vara skuldfritt som styrelseordförande Mossberg säger i ett uttalande till Dagens Industri? Donald Trump har gått ut med att han vill förbjuda stora investerare från att köpa enfamiljshus i USA. Hur detta påverkade de noterade riskkapitaljättarna och vad framtidsutsikterna är för samma affärsidé i Sverige resonerar duon kring.

Catena kommunicerade att de ingått en avsiktsförklaring med en ledande nordisk aktör precis innan jul. Avsikten är att förvärva en portfölj med 20 logistikfastigheter för 9 miljarder kronor och Michael får, efter en genomgång av Anders, gissa vilken den troliga säljaren är. Efter att ha gått igenom sex stycken potentiella aktörer landar Michael i en högst trolig kandidat.

Direktmarknaden avslutade året relativt svagt medan börsen inlett 2026 positivt. Trots detta kvarstår rabatterna i sektorn och om historiken lärt oss något kommer transaktionsvolymen att befinna sig på beskedliga nivåer under de närmaste månaderna som en följd av låga värderingar på börsen. Men hittills i år har det ändå kommunicerats ett antal intressanta affärer som tar plats i podcastavsnittet så som Nivikas avyttring i Jönköping, Svenska Handelsfastigheters förvärv från ABG Fastena samt ALM Equitys förvärv av Storstaden.