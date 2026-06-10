Oscar Stibeck
Oscar Stibeck. Foto: Holmströmgruppen

Fastator utser Oscar Stibeck till ny vd

Oscar Stibeck blir ny vd på Fastator. Han tillträder 1 juli 2026 och efterträder Jonas Sundin.

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Fastator har utsett Oscar Stibeck till ny verkställande direktör. Han tillträder sin befattning den 1 juli 2026 och efterträder Jonas Sundin.

Oscar Stibeck kommer närmast från ledande befattningar inom Holmströmgruppen, och har en gedigen erfarenhet inom finans, transaktion och strategiskt arbete.

I sin nya roll kommer han att ansvara för vidareutveckling av bolagets strategier, förvärv, struktur, styrning av närståendebolag samt arbeta för att stärka Fastators position på marknaden.

– Vi är mycket glada över att välkomna Oscar Stibeck som vd. Hans erfarenhet och strategiska kompetens gör honom till rätt person att utveckla Fastator, säger Per von Wowern, styrelseordförande i Fastator.

– Jag ser fram emot att tillträda rollen som vd och fortsätta utveckla bolaget. Fastator har genom Jonas Sundin och styrelsen stärkt Fastators position och jag ser stora möjligheter framåt, kommenterar Oscar Stibeck sin nya roll.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

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