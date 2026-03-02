Farozoner köper central fastighet i Landskrona

Det Landskronabaserade familjeföretaget Farozoner AB har förvärvat en fastighet i hörnet Järnvägsgatan/Östergatan i centrala Landskrona.

Fastigheten Erik Dahlberg 5 har en yta om 1 200 kvadratmeter och innehåller butiker och bostäder. Fastigheten ligger i ett av Landskronas bästa affärsläge och intill Teaterparken. Grannar i närområdet är H&M, Swedbank, Espresso House och Landskrona Teater.

– Det här är ett förvärv som vi har arbetat med under en tid. Förvärvet är i linje med vår strategi att investera i centrala, kommersiellt starka lägen med god långsiktig efterfrågan och stabila kassaflöden. Det här läget checkar alla de boxarna för oss, säger Ronald Gummesson, vd vid Farozoner.

Farozoner, Landskrona
Fastigheten Erik Dahlberg 5 i centrala Landskrona. Foto: Farozoner.
