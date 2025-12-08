Bostäder vid Krällingegränd. Illustration: White

Familjebostäder vill bygga 170 direkt vid E18 i Tensta

Kommunala Familjebostäder vill bygga cirka 170 hyresrätter intill E18 i Tensta, i nordvästar Stockholm.

Annons

De nya husen planeras att byggas på parkeringen vid Krällingegränd. Bostäderna ska även inkludera ett LSS-boende med sex lägenheter och sex kollektivlägenheter. I bottenvåningarna planeras för lokaler.

Huvudbyggnaden mot norr uppförs i sex till sju våningar med flacka tak, medan gårdshusen mot Krällingegränd är tre våningar och har sadeltak.

Ett nytt garage i en våning med parkeringsdäck ovanpå planeras mot Hjulstavägen och E18. Sammanlagt ingår cirka 62 parkeringsplatser i förslaget.

Förslaget möjliggör uppförandet av cirka 170 bostäder, samtliga hyresrätter, vilket leder till en ojämnare fördelning mellan hyresrätt och bostadsrätt/äganderätter i stadsdelen. Byggaktören har för avsikt att bidra till en bättre blandning av bostadsstorlekar genom att tillskapa lägenheter med ett till fem rum.

Gård med grönska. Illustration: White arkitekter.
Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Newsflash

Idag kl. 14:44

Siktade på notering – nu är bolaget försatt i konkurs

Beslut vid Södertörns tingsrätt.

”Kommer det en tjock gris så skjuter vi den”

Pandox storägare Christian Ringnes om 18-miljardersaffären och vad som händer framöver.

Urban Partners och Granitor i JV – köper 223 bostäder

Starten på en plattform för att möta efterfrågan på anpassade boenden för äldre.

Stjärnarkitektens stora plan i Sverige

Fastighetsinvesteraren berättar för FV om minnena av Frank Gehry.

Arkitekten Frank Gehry har avlidit
Hufvudstaden, Femman, Göteborg.

Hyr hela 2.100 kvm i Femman

Hufvudstaden tecknar stort hyresavtal för butikslokal.

Arkitekten Frank Gehry har avlidit

En av världens mest inflytelserika arkitekter under sex decennier.

Björn Ulvaeus köper stadshotell

Utökar sitt hotellimperium.

Vasakronan vann kampen om Afry – hyr ut 2.000 kvm

Flyttar in i centralt nybygge.
Topplista

Klart: Koras till branschens Mäktigaste 2025

Hela resultatet av den stora omröstningen nu redovisat, från plats 1 till 50. Sex nya namn på årets lista.

Gävles nya landmärke – en av Norrlands högsta

Nästan alla lägenheter är uthyrda. Se flera bilder. Läs även om flera andra höga byggnader i Norrland.

Hedin säljer fastigheter för 1,1 mdr – Selin med på hörn

Avyttrar fem fastigheter, varav några säljs utan upplägg om sale and lease back.
Realy Bostad. Hässelby villastad.

Realy köper byggrätter – och tar in kapital

Total portfölj om över 1.000 bostäder och 3 miljarder i utvecklingsvärde.

Stor kedja i comeback i city

Hyr 1.200 kvm av Vasakronan i centrala Stockholm.
JM Skytteholm solna

Bildextra: Så blir nya Skytteholm i Solna

Nu ska Solna stad och JM:s stora projekt vid Skytteholms IP ut på samråd.

Köper i Gamla stan

Allt hetare marknad i området nära Slussen och Kornhamnstorg.

 Tillbaka till förstasidan