Familjebostäder vill bygga 170 direkt vid E18 i Tensta

De nya husen planeras att byggas på parkeringen vid Krällingegränd. Bostäderna ska även inkludera ett LSS-boende med sex lägenheter och sex kollektivlägenheter. I bottenvåningarna planeras för lokaler.

Huvudbyggnaden mot norr uppförs i sex till sju våningar med flacka tak, medan gårdshusen mot Krällingegränd är tre våningar och har sadeltak.

Ett nytt garage i en våning med parkeringsdäck ovanpå planeras mot Hjulstavägen och E18. Sammanlagt ingår cirka 62 parkeringsplatser i förslaget.

Förslaget möjliggör uppförandet av cirka 170 bostäder, samtliga hyresrätter, vilket leder till en ojämnare fördelning mellan hyresrätt och bostadsrätt/äganderätter i stadsdelen. Byggaktören har för avsikt att bidra till en bättre blandning av bostadsstorlekar genom att tillskapa lägenheter med ett till fem rum.