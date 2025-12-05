Vill bygga 120 hyresrätter i Bandhagen
120 bostäder längs Trollesundsvägen – ett av projekten på fastighet där en förskola brunnit ned.
120 bostäder längs Trollesundsvägen – ett av projekten på fastighet där en förskola brunnit ned.
Nästan alla lägenheter är uthyrda. Se flera bilder. Läs även om flera andra höga byggnader i Norrland.
Avyttrar fem fastigheter, varav några säljs utan upplägg om sale and lease back.
Total portfölj om över 1.000 bostäder och 3 miljarder i utvecklingsvärde.
Hyr 1.200 kvm av Vasakronan i centrala Stockholm.
Nu ska Solna stad och JM:s stora projekt vid Skytteholms IP ut på samråd.
Nu redovisas placeringarna 3–50. Imorgon avslöjas vinnaren.
Allt hetare marknad i området nära Slussen och Kornhamnstorg.
Klaus Hansen Vikström om ålderism: När det gäller människor beter vi oss som om alla över 55 vore yoghurt: potentiellt farliga efter bäst före-datum.
Den kommande affären frigör samtidigt 2,3 miljarder i likviditet.
Tre kontorsbyggnader om totalt 36.000 kvm lokaler. Israeliskt bolag köper.
Bolagets första och därmed största projekt. Byggnationen börjar vid årsskiftet.
Ludvig Rosén berättar om upplägget, tillväxtplanerna och vad som ska göra bolaget unikt.
Köper i industriområde, strax intill Norviks hamn.
FV-intervju med Cibus nya vd. ✓ 100 Crossfit-pass och tävling. ✓ Likheter och olikheter med Nyfosa. ✓ Flamländska? ✓ Nya affärer.