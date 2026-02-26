Barnrikehusen i Hammarbyhöjden för "mindre bemedlade barnfamiljer med minst tre barn". Arkivbild: Åhlen och Åkerlund

Familjebostäder firar 90 år – från Barnrikehus till …

Kommunala Familjebostäder i Stockholm fyller 90 år och blickar ut mot framtiden med ett samhällsuppdrag minst lika viktigt som 1936.
– Det behövs bostäder för alla och bostadsbolag som vill vara med och utveckla både innerstad och ytterstad för att staden ska hålla samman, säger Chris Österlund, vd för Familjebostäder.

Annons

Familjebostäder bildades den 26 februari 1936 som ett svar på den tidens stora samhällsdebatt. Det var trångbott inne i stenstaden utan vatten och värme. Riksdagen fattade beslut om en särskild satsning, Barnrikehusen. De skulle byggas för ”mindre bemedlade barnfamiljer, med minst tre barn.”

Mellan 1935 och 1945 bildades landets kommuner de första allmännyttiga bostadsföretagen för att bygga och förvalta de här barnrikehusen. Först ut i Stockholm var Familjebostäder.

– I 90 år har Familjebostäder varit en trygg punkt för tusentals stockholmare – en plats där livet har levts, barn har vuxit upp och grannar blivit vänner. Familjebostäder är stockholmarnas eget bolag, och vi har tillsammans byggt det till vad det är idag. Jag vill därför ta tillfället i akt att tacka alla hyresgäster, medarbetare och samarbetspartners som varit med och bidragit till utvecklingen av Familjebostäder. Tillsammans bygger vi vidare för kommande generationer, säger Deniz Butros, bostadsborgarråd (v) och ordförande för Familjebostäder.

Stolt historia
– Det är en stolt historia som visar att vi kan göra stor skillnad. Vi har trångboddhet även i dag – barn trängs i små lägenheter och det är svårt att göra läxor utan att bli störd. Vi behöver bygga större lägenheter som människor kan efterfråga. Vi ser att marknaden är relativt mättad på ettor, säger Chris Österlund.

Stockholmshus vid Sunneplan. Foto: Jansin & Hammarling

Stockholmshus för att pressa kostnader
Ett svar i bostadsbristens Stockholm är Stockholmshusen som utvecklades på 2010-talet för att pressa byggtid och kostnader. De byggs seriellt med en gemensam gestaltning i nära samarbete mellan stadens förvaltningar och bostadsbolag. Tvättstugor och källarförråd har rationaliserats bort. Parkering och garage ersätts delvis med bilpool och cykelrum med verkstad och tvätt.

– Vi behöver bygga mer effektivt, maximera boytorna och minimera de allmänna utrymmena. Underjordiska garage är i stort sett uteslutet om vi ska få kalkyler som går ihop utan allt för höga hyresnivåer, säger Chris Österlund.

Hållbarhet en central uppgift
Hållbarhet är inte längre ett sidospår utan en del av vardagen. Energi, klimatkrav och regelverk sätter ramarna, men den sociala hållbarheten har fått ökad betydelse. Trygghet, närvaro i bostadsområden och samverkan med lokalsamhället påverkar både attraktivitet och efterfrågan.

– Jag ser vårt uppdrag lika angeläget i dag som för 90 år sedan. Vi ska bygga bra bostäder som alla kan efterfråga och vi ska göra det med mindre klimatavtryck. Familjebostäder har bostäder överallt, men vi är stora i miljonprogramsområdena där vi är en viktig aktör för att bryta segregationen, säger Chris Österlund.

Det kommunala bolaget Familjebostäder äger 398 fastigheter med 21 745 bostäder och 2 389 lokaler, varav 1 006 kommersiella lokaler. Cirka 45 000 personer bor hos Familjebostäder, varav mer än 30 000 i Söderort. Fastigheternas bedömda marknadsvärde är 48,8 miljarder kronor. Årsomsättningen är 2,6 miljarder kronor.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

18 klara för Humlegårdens Origo

Läs om de nya hyresgästerna. Stor lokal högt upp återstår att hyra ut.
FV Quiz

FV Quiz: Palme och fastigheterna

Blivande fastighetstoppen som var med på bion, ägandet och mordplatsen.

Får nyinrättad topptjänst hos Wallenstam

Hans Wallenstam: ”Det är ett utmanande uppdrag”.

Grönt ljus för stort område – jv bygger 450 bostäder

Politikerna ger tummen upp.

Nyfiken pionjär inom hållbarhet

Miniintervju med Eva Sterner.

Domstol ger grönt ljus för bostäder vid t-banan

Planerar att bygga 45 studentbostäder.

Efter nedmonteringen: Detta innehåller SBB nu

Nytt bolag skapades under 2025. Målet är att allt där ska vara avyttrat inom fem år. SBB öppnar även för att sälja ytterligare ett bestånd.

Junger lämnar efter 22 år

Klart med ny vd för Winn Hotel Group.

Efter succéerna – utmaning om 24 000 kvm för Castellum

”Vi har jobbat mycket med att öka intresset och för att få rörelse i området även kvällstid”. Berättar för FV om planerna.

Bygger högt på Kungsholmen – mittemot slott

Fem etagelägenheter högst upp. En finns till salu för 20,4 miljoner kronor.

Central spökkåk får liv igen – satsning med ny ägare

Köper stor fastighet på vakanstyngd gågata. Nya ägaren berättar för FV om planerna.

Balder köper jättebilligt – många utmaningar väntar

FV berättar om fastigheterna och kvadratmeterpriserna för fem förvärvade fastigheter.

Här öppnar kinesiska BYD mitt i Stockholm

Tecknat avtal för lokal som sedan länge stått tom.

”Det känns som vi skall ta ut svängarna”

Värderingshärvan rullar vidare. Expert: ”Det ser ut som om man hade bestämt sig för vad parken skulle vara värd och justerade siffrorna för att det skulle bli så”.

 Tillbaka till förstasidan