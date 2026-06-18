Fagnes vill bygga hotell i centrala Växjö

Tomten har stått obebyggd i flera år. Nu kliver en lokal aktör in. Fastighetsutvecklaren Fagnes har tilldelats markanvisning för en av Växjös mest centrala lediga tomter – kvarteret intill det nya kommunhuset – där hotellplanerna nu tar ny fart.

Kvarteret Resan har hela tiden varit avsedd för hotellverksamhet och har ett unikt läge mellan stations- och kommunhuset och stadskärnan. När hotellet nu förverkligas, faller ytterligare en viktigt pusselbit i stationsområdets utvecklingen på plats.

Marken har tidigare varit såld 2023–2025 till en annan fastighetsutvecklare som på grund av lågkonjunkturen inte kunde genomföra projektet enligt plan. Marken återgick därför till kommunen våren 2025.

Under tiden har platsen har varit obebyggd har den använts för flera tillfälliga funktioner, bland annat ramp till parkeringsgaraget, väderskydd vid hållplatser, tillfällig bussgata och byggetablering för omkringliggande entreprenader.

Nu går arbetet vidare med den långsiktiga utvecklingen av kvarteret.

Fagnes har tilldelats markanvisning och påbörjat en idéskiss i nära dialog med samhällsbyggnadsförvaltningen i Växjö kommun. Avtalet innebär att idéskissen ska utformas gemensamt med stadsarkitekten – ett sätt att säkerställa att det som byggs är i linje med hur man vill utveckla stadskärnan.

Majoriteten av byggrätten är avsedd för hotellverksamhet, och bolaget för dialog med ett flertal potentiella hotelloperatörer. Byggnaden planeras som en levande och mångfunktionell destination där hotellverksamheten kompletteras av kontor, restauranger, butiker och bostäder, sammanvävda på ett sätt som skapar värde för Växjöborna.

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– Vi vill ta ansvar för hela platsen och säkerställa att Växjöborna får ut maximalt av det markanvisningen tillåter. Det är en fantastisk möjlighet att få vara med och utveckla en så central plats i Växjö, säger Stefan Angeskog, affärsansvarig på Fagnes.

Fagnes väljer att hålla dörren öppen i operatörsfrågan. Bolaget för i dagsläget dialog med flera intressenter och vill genomlysa marknaden ordentligt innan ett slutgiltigt val görs.

– Vi vill hitta den aktör som bäst passar platsen och Växjös behov på lång sikt. Med de dialoger vi för är jag övertygad om att slutresultatet kommer gynna Växjö som stad, fortsätter Stefan.

– Kommunen har länge arbetat för att den här tomten ska utvecklas och sett fram emot att planerna ska kunna förverkligas. Att det nu kommit en lokal aktör som tar det på allvar och vill samarbeta kring utformningen är ett viktigt steg för stationsområdets helhet, säger Otto Lindlöf (S), ordförande i sammhällsbyggnadsnämnden

Fagnes Commercial AB är en del av den Växjöbaserade Fagnes-koncernen – ett fastighetsbolag som bygger och förvaltar bostäder, kontor och lokaler med långsiktighet som ledstjärna. Bakom Fagnes Commercial AB står Jakob Bengtsson, Stefan Angeskog, Kristian Kijewski och Richard Coucher.