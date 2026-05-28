Fågelsta Property säljer fastighet i Mjölby

Fågelsta Property AB har sålt en logistik- och industrifastighet med strategiskt läge intill E4:an i Mjölby till Tempcon Group AB.

Svensk Företagsförmedling har varit rådgivare i transaktionen.

För Tempcon Group AB innebär affären en möjlighet att stärka sin närvaro i Östergötland. Anläggningen omfattar uppställningsplatser samt en kyl- och frysterminal för temperaturkontrollerad logistik. Här finns även verkstad och publik tvätt, vilket stärker serviceutbudet för både den egna verksamheten och externa transportaktörer i området.

De befintliga hyresgästerna kommer att vara kvar, och verksamheten fortsätter utan förändringar för dem. Tempcon Group AB flyttar själva in i vakanta delar av fastigheten.

Svensk Företagsförmedlings uppdrag var att bistå säljarna genom processen och skapa förutsättningar för en trygg och väl genomförd fastighetsaffär.

– Det är mycket givande att möta säljare som lägger stor vikt vid att överlämna en fastighet i bästa möjliga ordning och skick. Det uppfattas snabbt av köparen och skapar en tydlig win-win-situation som stärker förtroendet i affären, säger Susanne Wettergren, rådgivare på Svensk Företagsförmedling.

För säljarna Torbjörn Erlandsson och Bengt Olof Karlsson kom affären vid en tidpunkt då förutsättningarna först såg mer osäkra ut än planerat.

– Då en av våra största hyresgäster gick i konkurs precis när vi skulle starta försäljningen kunde vi aldrig drömma om att rätt köpare skulle knacka på dörren. Det blev dessutom ett snabbt och smidigt övertagande där Susanne på Svensk Företagsförmedling lotsade oss genom hela processen på bästa sätt, säger säljarna Torbjörn Erlandsson och Bengt Olof Karlsson.

