Fabege testar flexibla kontorshubbar

Logistiken i Stockholm är inte att leka med. Ett möte på fel sida av staden, strul med pendeln eller en tidig hämtning på förskolan kan ställa till dagens planering. Sedan en månad tillbaka testar Fabege därför en lösning som ska underlätta vardagen för deras hyresgäster.

På tre platser i Stockholm: i Hammarby sjöstad, Arenastaden och på Gamla Brogatan i city har bolaget i ett pilotprojekt öppnat hubbar där bolagets kontorshyresgäster kan låna en tillfällig arbetsplats som ett alternativ till det vanliga kontoret. När man vill ha en plats bokar man det via en app, som man även använder för att komma in på kontoret. Konceptet har fått namnet WAW, Work Away from Work.

– Vi ska inte fajtas med coworkingaktörer som Wework. Vi vill tillfredsställa våra hyresgäster, och det här är ett unikt, bra projekt. 99,9 procent av de som testat tycker att det är fantastiskt. Jag är själv begeistrad, säger Klaus Hansen Vikström, vice vd på Fabege, till Fastighetsvärlden.

Efter sommaren ska pilotprojektet utvärderas och bolaget ska ta ställning till var fler hubbar kan etableras. Men redan nu är det bestämt att WAW-hubbarna som öppnats blir kvar. De omfattar tillsammans totalt 2.000 kvadratmeter.

Idén uppstod av att Fabege har kontor på flera platser i Stockholm för sina medarbetare, och att det uppskattas mycket.

– När vi ser vilken glädje det ger oss så är det klart att vi ska sprida det. Våra hyresgäster ska självklart ha det minst lika bra som oss. Ibland ser man inte skogen för alla träd, säger Klaus Hansen Vikström.