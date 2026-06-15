Fabege smygvinnare på Ericssons flytt – tillträder nytt

Tillträder för nyproduktion. Kan nå hela 77 000 kvm lokaler inom närområdet.
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Urban Partners lanserar ny fond om 7 miljarder
Reser ny fond för storskalig stadsomvandling.
Almedalen, samhälle och fastigheter – läs gratis nu!
En djupdykning i några av samhällets mest spännande områden. ✓ Fängelseboomen. ✓ Nedläggning av förskolor. ✓ Orterna som växer. ✓ Personporträtt. ✓ Topplistor och mycket mer.
Hotellpremiär för Ruby på Fridhemsplan: ”Dynamiskt”
✓ 8 000 kvm. ✓ 187 rum. ✓ Lean Luxury-filosofi. ✓ Inspiration: Stockholms musikarv. ✓ Framtida Ruby-hotell. ✓ Bildextra.
Niam vräker hyresgäst i Bromma
Agerar efter granskning i Aftonbladet.
FV Quiz: USA, fastigheter och VM
Var i USA har Engelbert investerat? Vilket lag sponsras av Lundbergs bolag? Testa dina kunskaper om USA, fastigheter och VM!
Niam lanserar nytt forum för unga talanger
”Det finns många unga som har fantastiska idéer som av olika anledningar inte når fram.”
Adidas gör comeback mitt i Stockholm
FV avslöjar stor butiksuthyrning i bästa läge i centrala huvudstaden.
Helios GT30 fyller tio år
”Vi byggde något som inte fanns i Sverige.”
Vill riva Ullevi och bygga på Heden
Om möjlig investering på 1,6–1,8 miljarder kronor oroar.
Wallfast får markanvisning i utvecklingsområde
Utökar i Stockholm.
80-åring vill köpa skandalkåken – stoppas igen
Försäljningen av fastigheten via auktion har nu tillfälligt pausats.
880 nya bostäder i Optimus
Ska formas utifrån områdets industrikaraktär.
Hämtar värden ur det förgångna
FV Fokus Utfrågning av Olof Philipson, vd på Gatun Arkitekter. ✓ Värdet av återbruk. ✓ Inte vara ja-sägare. ✓ AI i arkitekturen.
Peab köper mark för 280 bostäder
Fortsätter att investera i stort utvecklingsområde.